Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim Bütçesi 2002'den Bugüne 290 Kat Arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitim Bütçesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitim alanındaki yatırımların artışını vurgulayarak 2002 yılında eğitime ayrılan bütçenin yalnızca 7,5 milyar lira olduğunu belirtti. Erdoğan, bu rakamın bugün yüksek öğrenim dahil olmak üzere toplam 2 trilyon 186 milyar lirayı geçtiğini ifade etti.

Bu açıklama, Türkiye'nin eğitim politikalarındaki dönüşüm ve yatırım artışını gözler önüne sermektedir. Erdoğan, eğitimdeki başarıların devam edeceğini ve gelecekte daha fazla kaynak ayrılacağını da sözlerine ekledi.