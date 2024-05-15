Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hepimiz aynı gemideyiz”

TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Küresel ekonomik durumdan maalesef biz de etkileniyoruz. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 104 milyar dolar ulaşmış durumda. Oda ve borsa başkanlarımız da nasıl bir yıkımla karşı karşıya kaldığımızı iyi bilirler. Yerel seçimlerde sandıkta bedel ödeme pahasına, ekonomide kararlı duruşumuzu bozmadık” şeklinde konuştu.

“Hepimiz aynı geminin yolcusuyuz”

Konuşmasında ekonomik zorlukları vurgulayan Erdoğan, “Hepimiz Türkiye gemisinin yolcusuyuz. Bu gemiyi fırtınalı denizden sahile çıkarmak ortak görevimizdir. Kim bu geminin tabanın delik açmaya kalkarsa, onu engellemek ortak menfaatimize olacak. Sorunlarımız ortak olduğuna göre çözümleri de ortak akılla üretmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Şu anda 3 temel önceliğimiz bulunuyor. Bir yandan ülkeyi üreterek büyütmek ve kaynakları en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Alın terimizden başka bir şeye bel bağlayamayız. Tasarruf tedbirlerine tüm kamu kuruluşları ve personelleri uymak zorunda. Bu paketle, güçlü bir uygulama modelini devreye sokuyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu malını korumaya özen gösteriyoruz” dedi.

“Şahsi istikbalimiz için ülkeye yük olmayız”

Erdoğan, “Şahsi istikbalimiz için ülkemize ek bir yük oluşturacak hiçbir adım atmadık, atmayız. Bugün bize serzenişte bulunanlar, yarın dua edecek. Uyguladığımız programın sonuçlarını almaya başladık. Ülkenin risk primi düşüyor. Dış finansmana ise erişim kolaylaşıyor. Kritik adımlar atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Göreve seçilmiş olmak, orayı akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez”

Erdoğan konuşmasında, CHPli belediyelerin tanıdıkları işe alma iddialarına da değindi. Erdoğan, “31 Mart’ta sonra muhalefet belediyelerinde eşin dostun atamalarını ibretle izliyoruz. Gençlerimiz, bu tür kayırmacılık vakalarından rahatsız oluyor. Gençlerin kamu kurumlarına ve yöneticilerine olan güveninin sarsılmasına ve bu tür skandallara dur demek gerekiyor. Göreve seçilmiş olmak, orayı akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez. Buralar arpalık değil, millete hizmet yerleridir” ifadelerini kullandı.