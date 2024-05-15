Bist 100
10.199,97 0%
DOLAR
32,23 -0,12%
EURO
35,02 0,07%
ALTIN
2.437,6 0,15%

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hepimiz aynı gemideyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu’nda söz aldı. Gündemle ilgili konuşan Erdoğan, “Hepimiz Türkiye gemisindeyiz. Bu gemiyi fırtınadan sahile güvenli bir şekilde çıkartmak ortak görevimiz. Kim geminin tabanında delik açmaya kalkarsa, ona engel olmak da ortak menfaatimizedir” ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hepimiz aynı gemideyiz”

TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Küresel ekonomik durumdan maalesef biz de etkileniyoruz. 6 Şubat depremlerinin maliyeti 104 milyar dolar ulaşmış durumda. Oda ve borsa başkanlarımız da nasıl bir yıkımla karşı karşıya kaldığımızı iyi bilirler. Yerel seçimlerde sandıkta bedel ödeme pahasına, ekonomide kararlı duruşumuzu bozmadık” şeklinde konuştu.

“Hepimiz aynı geminin yolcusuyuz”

Konuşmasında ekonomik zorlukları vurgulayan Erdoğan, “Hepimiz Türkiye gemisinin yolcusuyuz. Bu gemiyi fırtınalı denizden sahile çıkarmak ortak görevimizdir. Kim bu geminin tabanın delik açmaya kalkarsa, onu engellemek ortak menfaatimize olacak. Sorunlarımız ortak olduğuna göre çözümleri de ortak akılla üretmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Şu anda 3 temel önceliğimiz bulunuyor. Bir yandan ülkeyi üreterek büyütmek ve kaynakları en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Alın terimizden başka bir şeye bel bağlayamayız. Tasarruf tedbirlerine tüm kamu kuruluşları ve personelleri uymak zorunda. Bu paketle, güçlü bir uygulama modelini devreye sokuyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu malını korumaya özen gösteriyoruz” dedi.

“Şahsi istikbalimiz için ülkeye yük olmayız”

Erdoğan, “Şahsi istikbalimiz için ülkemize ek bir yük oluşturacak hiçbir adım atmadık, atmayız. Bugün bize serzenişte bulunanlar, yarın dua edecek. Uyguladığımız programın sonuçlarını almaya başladık. Ülkenin risk primi düşüyor. Dış finansmana ise erişim kolaylaşıyor. Kritik adımlar atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Göreve seçilmiş olmak, orayı akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez”

Erdoğan konuşmasında, CHPli belediyelerin tanıdıkları işe alma iddialarına da değindi. Erdoğan, “31 Mart’ta sonra muhalefet belediyelerinde eşin dostun atamalarını ibretle izliyoruz. Gençlerimiz, bu tür kayırmacılık vakalarından rahatsız oluyor. Gençlerin kamu kurumlarına ve yöneticilerine olan güveninin sarsılmasına ve bu tür skandallara dur demek gerekiyor. Göreve seçilmiş olmak, orayı akraba çiftliğine dönüştürme hakkı vermez. Buralar arpalık değil, millete hizmet yerleridir” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Artık pastaneye gitmeye gerek kalmadı! Evde az malzemeyle enfes un kurabiyesi

Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

Tuvalet kağıtlarında ortalığı yerinden oynatacak indirim! Her şubede geçerli

Çayınıza sakın bunu yapmayın! Yaptığınız anda çayınız zehire dönüşüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı

Tuvalet kağıtlarında ortalığı yerinden oynatacak indirim! Her şubede geçerli

Artık pastaneye gitmeye gerek kalmadı! Evde az malzemeyle enfes un kurabiyesi

Kimsenin 1 kuruş borcu kalmayacak! Kamu bankaları harekete geçti

Elektrik faturasına yıldırım çarptıracak zam gelişmesi! Cepleri alev alev yakacak o tarihe dikkat

Az malzemeyle ana yemeğiniz hazır! Parmaklarınızı yeseniz bile az gelecek

Klozete bundan başka ürüne gerek yok! Tesisatçılar yeni gelip takmış gibi olacak

Migros'ta kurbanlık inovasyonu başladı! 10,950 TL'ye dini vecibenizi yerine getireceksiniz

Demet Akbağ’ın açıklaması ortalığı sarstı! Meğer yıllardır içinde kalmış

16 Mayıs'ta Yıldızların Söyledikleri: Burçların Günlük Rehberi

Çayınıza sakın bunu yapmayın! Yaptığınız anda çayınız zehire dönüşüyor

2. El otomobil piyasası çöküşe! Bedavaya araba satılıyor