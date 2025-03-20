Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları: Muhalefetin Müsamerelerine Vakit Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partilerine yönelik eleştirilerini dile getirdi, vaktimizin olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları: Muhalefetin Müsamerelerine Vakit Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son konuşmada muhalefet partilerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Bizim ne şahsen, ne parti, ne de ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok" diyen Erdoğan, ülke gündemine dair önemli mesajlar verdi.

Vaktimizin Kıymeti

Erdoğan, ülkenin yönetimi ve halkın bekası için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, muhalefetin eleştirilerine yanıt vermek yerine, hedeflerine odaklanacaklarını belirtti.

Bu açıklama, muhalefetin geçmişteki eleştirilerine ve hükümetin önündeki hedeflere dair net bir duruş sergiliyor.

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