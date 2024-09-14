Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mevlid-i Nebi Haftası Konuşması: İnsanlık Değerlere Dönmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortada vahşi bir cinayet var, ortada masum bir çocuk öldürülmüş. Her kalp sahibi için acı verici bir durum. Ancak bazı açıklamalarla bu dram üzerinden siyaset yapmaya kalkışanlar, insanlıklarını kaybetmiş durumdalar." dedi.

İdeolojik Bağnazlık Üzerine Eleştiriler

Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuşan Erdoğan, son günlerde ideolojik bağnazlığın ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti. "Cuma hutbesini ve hutbede okunan ayetleri hedef almak, bu toplum için kabul edilemez bir durumdur. Dini konularda bilgi sahibi olmayanların bu meseleler üzerinden ahkam kesmesi yanlıştır." diye belirtti. Erdoğan'ın Değerlendirmeleri

Devamında, Diyanet'in görevlerini küçümseyerek eleştiren yaklaşımların, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü paravan olarak kullanmalarının da yanlış olduğunu vurguladı. Bu duruma mensupları arasından kimsenin itiraz etmemesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Narin Güran Vahşeti ve Siyasi Manipülasyon Girişimleri

Narin Güran'ın katledilmesi konusuna yeniden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu cinayeti toplumsal kutuplaşmak için kullananlar var. Bu vicdansızlıklara karşı durmalıyız. Aile müessesesi ve toplumun temel yapı taşları hedef alınıyor," dedi.

Ülkede Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri

Erdoğan, insanların ruhsal durumunda bir bozulma yaşandığını, geleneksel değerlerin kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtirken, toplumu birleştirici, ortak akı ve vicdanı güçlendiren söylemlere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, din görevlilerinin sorumluluklarının büyük olduğunu, toplumda örnek olmalarının gerektiğini vurguladı. Programda bulunan din görevlilerine daha fazla çaba göstermeleri yönünde seslendi.

Sonuç ve Temenniler

Programda yapılan konuşmaların ardından katılımcılara yönelik iyi dileklerde bulunan Erdoğan, yaşanan toplumsal olayların insanları daha fazla birlik ve beraberliğe yönlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İslam kardeşliğine ve değerlerdeki dirence vurgu yaptı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak çeşitli etkinliklerle son buldu. Diyanet İşleri Başkanı, program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediye takdim etti.