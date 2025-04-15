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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Ameliyat Edilen Ada'nın Tedavisi Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle ameliyat edilen 10 yaşındaki Ada Koçyiğit'in tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Ameliyat Edilen Ada'nın Tedavisi Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Desteğiyle Ameliyat Oldu

Geçen yıl Bitlis'te düzenlenen "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde, "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen 10 yaşındaki Ada Koçyiğit'in tedavi süreci devam ediyor.

İstanbul'daki Tedavi Süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 4 çocuklu Koçyiğit ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda, Eylül 2024'te İstanbul'a götürülerek Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Ada'nın sağlık kontrolleri sürmekte. Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapılan kontroller sonrası, ameliyatını gerçekleştiren doktor tarafından yeniden muayene edilmek üzere Ada'nın tekrar İstanbul'a gitmesine karar verildi.

Havalimanında Tüm Hazırlıklar Tamamlandı

Sağlık Bakanlığı ve Bitlis Valiliği ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, Ada ve babası Musa Koçyiğit evlerinden alınarak Muş Alparslan Havalimanı’na götürüldü ve buradan İstanbul'a uçtular.

Baba Koçyiğit'in Teşekkür Dolu Açıklamaları

Ada Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Tayyip dedem ellerini ve kollarını açtı ve bize yardımcı oldu. Allah ondan razı olsun. Ameliyat oldum. Kontrolüm için Muş'tan İstanbul'a gideceğim. Ameliyat sonrası daha iyi görebiliyorum.” ifadelerini kullandı. Baba Musa Koçyiğit, kızının sağlık durumuyla ilgili yetkililere teşekkür ederek, “Bir ameliyatı daha var. Buna da doktoru karar verecek. Şu an sağlığı çok iyi.” dedi.

Ada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu görmek ve elini öpmek istiyor çünkü ona çok büyük destekler sunuldu. Aile, tüm destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'na minnettar olduklarını belirtti.

Bitlis'te geçen yıl "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz...

Bitlis'te geçen yıl "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen ve ardından ameliyat edilen 10 yaşındaki Ada Koçyiğit'in tedavisi devam ediyor.

Bitlis'te geçen yıl "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz...

Bitlis'te geçen yıl "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen ve ardından ameliyat edilen 10 yaşındaki Ada Koçyiğit'in tedavisi devam ediyor.

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