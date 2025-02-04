Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş Gücü Dönüşümüne Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin iş gücünün dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyum sağlaması için önemli mesajlar verdi. Erdoğan, bu kapsamda eğitim programları geliştirmeyi ve yeni modellerin uygulanacağını açıkladı.

Erdoğan, iş gücünün geleceği için kritik önemdeki bu dönüşüm süreçlerinin, hem ekonomi hem de çalışma hayatı açısından büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.

Hükümetin, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularında atacağı adımların önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracağını ifade etti.