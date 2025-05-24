Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul, Medeniyetimizin Çınarı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Tarihine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'un binlerce yıllık medeniyetimizin köklerini içinde barındıran muhteşem bir çınar olduğunu belirterek, "İstanbul ile ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin sakini, hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz" dedi.

İstanbul'un Güzellikleri ve Anlamı

Erdoğan, konuşmasında İstanbul'un yedi tepe üzerine kurulu, denizle toprağın buluştuğu bir şehir olduğunu ifade ederek, "Bütün ilçeleri, semtleri, sokakları, caddeleri, tepeleri ile İstanbul'u muhabbetle selamlıyorum. Tüm İstanbullulara en derin saygılarımı sunuyorum" dedi.

Etkinlikte, Necip Fazıl Kısakürek'in hatırasına vurgu yapan Erdoğan, Halkbank ve Türk Telekom gibi kurumlara ve sergiye katkıda bulunan tüm emekçilere teşekkür etti.

Necip Fazıl Kısakürek'in Anısı

Erdoğan, yarın Necip Fazıl Kısakürek'in 42. ölüm yıl dönümünü idrak edeceklerini belirterek, "Eserleriyle ve fikirleriyle bugün bile kitlelere etki eden üstat Necip Fazıl'ı rahmetle anıyoruz" dedi. Ayrıca, bu yıl ebediyete uğurlanan Mehmet Kısakürek için de rahmet diledi.

Kültür ve Sanat Üzerine Düşünceler

Cumhurbaşkanı, 'Canım İstanbul' sergisinin teknik imkanları ve içeriği bakımından başarılı olduğunu belirtti. Yapay zeka ve ses klonlama gibi dijital yeniliklerin kullanıldığı serginin, İstanbul'un tarihi manzaralarını ve Necip Fazıl'ın mısralarını bir araya getirdiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programına katıldı.