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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Antalya’da bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Antalya’da bir araya geldi. Türkiye-Somali ilişkileri, savunma iş birliği, bölgesel gerilimler ve Filistin meselesi görüşüldü.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Antalya’da bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile Savunma Konusunda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere ülkemize gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin Somali’ye savunma sektöründe verdiği destek ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye, Somali’ye Savunma Alanında Destek Vermeye Devam Edecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı. Türkiye’nin Somali’ye savunma, eğitim, sağlık, altyapı, insani yardım gibi pek çok alanda verdiği desteğin devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, Somali ile Etiyopya arasında yaşanan siyasi gerilime ilişkin olarak, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için arabuluculuk rolü üstleneceği belirtildi.

İsrail’in Filistin’deki Saldırıları da Gündemdeydi

Görüşmede, Türkiye-Somali ilişkilerinin yanı sıra, İsrail’in Filistin’deki saldırıları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin halkına yönelik işlediği suçları kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud da, Türkiye’nin Filistin davasına verdiği desteği takdir ettiğini ifade etti. Görüşmede, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler de değerlendirildi.

Görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

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