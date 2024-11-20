Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin Son Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için önemli adımlar atıldığını ifade etti. Yapmış olduğu açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmamıza az kaldı, soruna tüm yönleriyle odaklandık ve çözmeye azmettik" dedi.

Kararlılık Vurgusu

Erdoğan, Türkiye'nin güvenliği için gösterilen özverili çabaların meyvelerini vermeye başladığını ve devam eden süreçte tüm tarafların destek vermesi gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.