Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüşmeye Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.

Erdoğan, Zelenskiy'i Külliye'nin giriş kapısında karşıladı. İkili, Türk ve Ukrayna bayrakları önünde birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Basına kapalı olarak yapılan kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Görüşmenin ardından, Erdoğan ve Zelenskiy, heyetler arası çalışma yemeğine geçecek. Bu görüşmelerde, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki güncel gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Ziyaretin öne çıkan noktalarından biri de Erdoğan'ın, Türkiye'nin ateşkes ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik acil yaklaşımını vurgulaması olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bir araya geldi.