Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Barış Sürecine Destek Verdi

Erdoğan ve Zelenskiy'den Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye'nin barış sürecindeki rolünü vurguladı. Erdoğan, "Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında, Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na Dikkat Çekildi

Basın toplantısında, 4. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybedenlere taziyelerini sunan Erdoğan, Zelenskiy'nin ziyaretinin savaşın dinamiklerinde önemli değişikliklere yol açabilecek bir dönemde gerçekleştiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin barış sürecini desteklemek amacıyla savaşın başladığı andan itibaren müzakerelerin önünü açmak için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Mart 2022'de İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin güvenilir bir arabulucu olarak önemli bir referans noktası teşkil ettiğini vurguladı.

Ticaret İlişkileri ve Yeniden İmar Meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şirketlerinin Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden imarına katkıda bulunmak istediğini ifade ederek, "Savaşın zorluklarına rağmen ikili ticaretimizdeki 10 milyar dolar hedefimize emin adımlarla yürümek istiyoruz" dedi.

Ukrayna'nın Egemenliği ve Barış Temennisi

Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün Türkiye için büyük önem taşıdığını belirtti ve bu konunun her uluslararası platformda dile getirildiğini vurguladı. “Temennimiz odur ki barışın kaybedeni olmaz” diyen Erdoğan, barış sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Barış Sürecinin Geleceği

Öte yandan, Erdoğan, barışın temin edilmesi için güçlü ülkelerin tavır sergilemesinin gerektiğini ve Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşeni yapacağını açıkladı. Ayrıca, tahıl koridoru projesi sayesinde önemli adımlar atıldığını, Suriye'ye tahıl gönderimi konusundaki işbirliğinden de bahsetti.