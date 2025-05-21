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Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TDT Zirvesi'nde Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde jeopolitik gerginliklere karşı ortak çözüm vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:53
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TDT Zirvesi'nde Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Önemli Vurgular

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dünya çapında yaşanan jeopolitik ve jeoekonomik gerginlikler, bölgesel çatışmalar ve iklim değişikliği gibi sorunların, tüm ülkeler için büyük bir zorluk teşkil ettiğini ifade eden Mirziyoyev, bu sorunların çözümünde ülkelerin ortak yaklaşım ve tutumlarını güçlendirmelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası İş Birliği ve Diplomasi

Mirziyoyev, Ukrayna ile ilgili mevcut durumun diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesine yönelik çabaları desteklediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarını özellikle takdir etti.

Filistin-İsrail Sorunu Üzerine Değerlendirme

Filistin-İsrail çatışmasıyla ilgili endişelerini de dile getiren Mirziyoyev, "İki halk için iki devlet çözümü sağlanmadan bu soruna adil bir çözüm bulmak imkânsızdır" şeklinde konuştu.

Afganistan, Ticaret ve Yatırımlar

Ayrıca, Afganistan'daki karmaşık duruma ortak çözümler bulunması gerektiğini ifade eden Mirziyoyev, Türk devletleri arasında karşılıklı ticaret hacminin artırılması için bir platform oluşturulmasını önerdi. Trans-Hazar ulaşım koridoru aracılığıyla yük taşımacılığının artırılmasına yönelik önerilerde bulunarak, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi için yeşil koridor sistemleri kurulmasını istedi.

Özbekistan'ın Strateji Önerileri

Mirziyoyev, Türk Yatırım Fonu aracılığıyla karşılıklı yatırımların artması hedefiyle ortak bir yatırım portalı oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Bu yıl Türk Kültür ve Mirası Vakfı toplantısının Özbekistan'da yapılmasını öneren Mirziyoyev, Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü ile Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a ödül takdim etmelerinin kendilerine mutluluk verdiğini belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

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