Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Erzincan’da Ziyaretlerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzincan’da Hastaları Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzincan programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekti. İlk olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi’nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına Ziyaret

Ziyaretinin ardından, Yılmaz, Erzincan Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına giderek, yerel yönetimlerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretinde Yılmaz'a Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız eşlik etti.

Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Daha sonra hastane yakınındaki bir alışveriş merkezine uğrayan Yılmaz, burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Yılmaz’ın ziyaretleri, Erzincan halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzincan programı kapsamında Erzincan Valiliği'ni ziyarette bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yılmaz, valiliğe gelişinde tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzincan programı kapsamında Erzincan Valiliği'ni ziyarette bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yılmaz, valiliğe gelişinde tören mangasını selamladı.