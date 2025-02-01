Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: '2025 Enflasyonla Mücadelede Dönüm Noktası Olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Ardahan 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2025 yılının enflasyonla mücadelede dönüm noktası olacağını ve 2026-2027 yıllarında tek haneli rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Yılmaz, enflasyonla mücadelede sadece para politikalarının değil, mali disiplin ve yapısal dönüşümlerin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hizmet Yolculuğumuzu Taçlandırıyoruz

Yılmaz, Kazım Karabekir Paşa Spor Salonunda düzenlenen kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, partinin istikrar ve hizmet siyasetini daha ileriye taşımaya kararlı olduklarını belirtti. "Bugün burada, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Ardahan'a, serhat şehrimize hizmet yolculuğumuzu taçlandırıyoruz. Her bir dava arkadaşımın bu büyük yürüyüşte inançla, azimle, kararlılıkla yol aldığını biliyorum,” dedi.

Ekonomik İstikrar Vurgusu

Yılmaz, Türkiye'nin daha dayanıklı ve istikrarlı bir ekonomi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Deprem felaketiyle sarsıldık ama devletimiz ve milletimiz el ele vererek bu ağır yükün altından kalkıyoruz. Bugüne kadar 201 bin konutumuzu teslim ettik ve toplamda 450 bin konut ve işyeri inşa etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bütçe Disiplini ve Ekonomik Hedefler

Yılmaz, 2023 ve 2024 dönemlerinde bütçe açıklarını %5 civarında tutmayı başardıklarını belirterek, önümüzdeki dönemlerde bu durumu daha da iyileştireceklerini bildirdi. Bütçemizde bir mali alan oluştuğunda, bu alanı reel sektör destekleri ve sosyal adaletin güçlendirilmesine kullanmayı planlıyoruz, dedi.

Enflasyonla Mücadelede Başarılar

Yılmaz, geçen yıl enflasyonu %75'ten %44'e düşürdüklerini hatırlatarak, "Önümüzdeki birkaç ay içinde enflasyonun %40’ın altına düşmesini, yıl sonunda ise %20'li rakamlara gerilemesini hedefliyoruz. Düşük enflasyon, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için kritik öneme sahiptir" diye konuştu.

Tarım ve Enerji Sektöründeki Yatırımlar

Yılmaz, tarımda en büyük yatırımı sulama projelerine yaptıklarını ifade ederek, "Bu adımlar, tarımsal üretimi artıracak ve gıda fiyatlarını dengeleyecek" dedi. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için de çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti.

Yeni Dönem ve Hedefler

Kongrede katılımcılara rozet takan Yılmaz, eski AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve yeni AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın'a başarılar diledi.