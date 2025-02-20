Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Merkez Bankası Rezervlerine Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Yılmaz, yaptığı açıklamada rezervlerin güçlenmesinin, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin azalması ve Türk lirası mevduat payının artmasıyla devam eden dezenflasyonist süreci desteklediğini vurguladı.

Politikaların Olumlu Etkileri

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Yılmaz, uyguladıkları politikaların olumlu çıktılar verdiğini ifade etti. KKM bakiyesinin azaltılması ve rezervlerin güçlendirilmesi konularında ilerleme kaydettiklerini belirten Yılmaz, KKM'den çıkış sürecinin finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan kademeli olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı.

KKM Bakiyesindeki Düşüş

Yılmaz, KKM'de tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sona erdiğini belirterek, son haftalarda önemli bir düşüş yaşandığını aktardı. "KKM'nin zirveye ulaştığı Ağustos 2023 tarihinden bu yana hesaplardaki erime 100 milyar doların üzerine çıkmış ve 14 Şubat haftası itibarıyla 25,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir." dedi. Ancak, bu gerilemeye rağmen, politikaların etkinliği sayesinde KKM bakiyesinden dövize geçiş oranının düşük kaldığına dikkat çekti.

Rekor Rezerv Seviyeleri

Türk lirası varlıklara olan güvenin artması ve ülkeye yönelik olumlu sermaye hareketleri sayesinde rezervlerin rekor üstüne rekor kırdığını belirten Yılmaz, brüt rezervlerin 14 Şubat haftası itibarıyla 173,2 milyar dolar seviyesine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına eriştiğini aktardı.

Yılmaz, tüm bu gelişmelerin Türkiye'ye yönelik risk algısını olumlu yönde etkilemeye ve dış finansman maliyetlerini düşürmeye devam edeceğini ifade etti.