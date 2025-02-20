Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Merkez Bankası Rezervlerine Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin tarihi seviyeye ulaştığını ve dezenflasyon sürecini desteklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Merkez Bankası Rezervlerine Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Yılmaz, yaptığı açıklamada rezervlerin güçlenmesinin, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin azalması ve Türk lirası mevduat payının artmasıyla devam eden dezenflasyonist süreci desteklediğini vurguladı.

Politikaların Olumlu Etkileri

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Yılmaz, uyguladıkları politikaların olumlu çıktılar verdiğini ifade etti. KKM bakiyesinin azaltılması ve rezervlerin güçlendirilmesi konularında ilerleme kaydettiklerini belirten Yılmaz, KKM'den çıkış sürecinin finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan kademeli olarak gerçekleştirildiğini hatırlattı.

KKM Bakiyesindeki Düşüş

Yılmaz, KKM'de tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sona erdiğini belirterek, son haftalarda önemli bir düşüş yaşandığını aktardı. "KKM'nin zirveye ulaştığı Ağustos 2023 tarihinden bu yana hesaplardaki erime 100 milyar doların üzerine çıkmış ve 14 Şubat haftası itibarıyla 25,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir." dedi. Ancak, bu gerilemeye rağmen, politikaların etkinliği sayesinde KKM bakiyesinden dövize geçiş oranının düşük kaldığına dikkat çekti.

Rekor Rezerv Seviyeleri

Türk lirası varlıklara olan güvenin artması ve ülkeye yönelik olumlu sermaye hareketleri sayesinde rezervlerin rekor üstüne rekor kırdığını belirten Yılmaz, brüt rezervlerin 14 Şubat haftası itibarıyla 173,2 milyar dolar seviyesine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına eriştiğini aktardı.

Yılmaz, tüm bu gelişmelerin Türkiye'ye yönelik risk algısını olumlu yönde etkilemeye ve dış finansman maliyetlerini düşürmeye devam edeceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
2
Trabzon'da Hastaların Görüntülerini Gizlice Kaydeden Personel Tutuklandı
3
Birinci Türk Kayak Kupası Özbekistan'da Heyecan Verdi
4
Sinop'ta İstinad Duvarı Çöktü: Apartman ve Ev Tahliye Edildi
5
HÜDA PAR'lı Demir, Bayram İkramiyesi İçin Asgari Ücret Taleplerini Dile Getirdi
6
Sudan, Kenya Büyükelçisini Toplantı Tepkisiyle Çağırdı
7
Ağrı'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Traktörle Kurtarıldı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?