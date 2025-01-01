DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.283.258,06 0,22%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin'de Haklı Olan Er veya Geç Kazanacak

Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek eyleminde insanlığın ortak erdemlerle birleşmesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin'de Haklı Olan Er veya Geç Kazanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İstanbul'daki Filistin Destek Eylemine Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenen ve yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun katıldığı Filistin destek eylemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kuruluşlara Yönelik Eleştiriler

Yılmaz, dünyanın dört bir yanında bulunan insanların kimliği ve dini ne olursa olsun, ‘‘uluslararası kuruluşların aczi karşısında insanlığın ortak erdemlerde birleşmesinin en büyük güç olduğunu’’ vurguladı. Bu bağlamda, zulme karşı duruş sergileyen insanlık ittifakının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Tutumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin tutumunun net olduğunu belirterek, “Acil ateşkes, yeterli insani yardım ve iki devletli siyasi çözüm” talep etti. Bu söylem, Türkiye'nin Filistin konusunda izlediği politikayı da gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Türkiye Yazarlar Birliği 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu
3
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Bileti Satan Bayi Duygularını Paylaştı
4
Bangladeş'te Binlerce Kişi, Hasina Karşıtı Protestolarda Adalet Talep Etti
5
Kars ve Ardahan'da Göletler Dondu, Tunceli'de Bitkilere Kırağı Düştü
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin'de Haklı Olan Er veya Geç Kazanacak

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler