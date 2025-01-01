Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin'de Haklı Olan Er veya Geç Kazanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İstanbul'daki Filistin Destek Eylemine Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenen ve yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun katıldığı Filistin destek eylemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kuruluşlara Yönelik Eleştiriler

Yılmaz, dünyanın dört bir yanında bulunan insanların kimliği ve dini ne olursa olsun, ‘‘uluslararası kuruluşların aczi karşısında insanlığın ortak erdemlerde birleşmesinin en büyük güç olduğunu’’ vurguladı. Bu bağlamda, zulme karşı duruş sergileyen insanlık ittifakının önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Tutumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin tutumunun net olduğunu belirterek, “Acil ateşkes, yeterli insani yardım ve iki devletli siyasi çözüm” talep etti. Bu söylem, Türkiye'nin Filistin konusunda izlediği politikayı da gözler önüne seriyor.