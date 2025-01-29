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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Gençleriyle Buluştu: 'Desteklerimiz Sürecek'

Cevdet Yılmaz, KKTC'de gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin sağladığı destekleri vurguladı ve eğitim, istihdam konularında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Gençleriyle Buluştu: 'Desteklerimiz Sürecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC'ye Ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Gazimağusa ilçesine bağlı Serdarlı kasabasında gençlerle bir araya geldi. Yılmaz, bazı temas ve açılış programları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Gençler İçin Üç Temel Alan

Serdarlı'daki belediyeye ait salonda gerçekleşen buluşmada, Yılmaz, gençlerin hayatında üç önemli alanın bulunduğunu belirtti. Bu alanlar eğitim, istihdam ve çeşitli alanlarda söz sahibi bireyler olarak yaşamlarına katılımı olarak sıralandı.

Türkiye'nin Gençler İçin Attığı Adımlar

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin gençlere yönelik büyük adımlar attığını ifade etti. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte gençlere yönelik projelere destek vereceklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türkü gençlerimize ne yapsak azdır. Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Tabi bunları Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar koordinasyonunda yapacağız. Kendisi gençleri seven ve destekleyen bir Cumhurbaşkanıdır. Burada huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum."

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Ada'nın gerçeklerini anlatma çabasına dikkat çeken Yılmaz, "Ersin Bey, yıllarca denenmiş ve çözüm üretmemiş yöntemlerin tekrar gündeme getirilmesinin boş olduğunu söylüyor. İki devletli çözümü savunuyor. Bu konuda da sonuna kadar arkasındayız." ifadelerini kullandı. Yılmaz, programın sonunda gençlerin düşüncelerini dinleyerek onların görüşlerini aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programları için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programları için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa ilçesine bağlı Serdarlı kasabasında gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programları için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programları için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa ilçesine bağlı Serdarlı kasabasında gençlerle buluştu.

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