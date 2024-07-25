Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya Tepki

Netanyahu'nun Konuşmasına Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşmaya ilişkin eleştirilerini sosyal medya üzerinden yaptı. Altun, Netanyahu'nun, Kongre kürsüsünden yapılan propaganda ile masum Amerikalı protestoculara hakaret etmesinin büyük bir utanç olduğunu ifade etti.

İnsan Hakları ve Demokratik Değerler

Altun, Netanyahu'nun konuşmasının, insan haklarını savunan bir kuruma çok büyük bir leke taşıdığını belirtti ve şu görüşleri dile getirdi:

"Washington, işlenen savaş suçlarının sorumlusu olan bir siyasetçiye ev sahipliği yaparak dünyaya, masum sivillerin hayatlarını neredeyse hiç önemsemediği mesajını vermektedir. Bazı Amerikalı siyasetçilerin, siyasi çıkarlar uğruna İsrail hükümetinin suçlarına ortak olması, ABD'nin dünya çapındaki itibarını zedeleyecek sonuçlar doğuracaktır."

Filistin Halkının Mücadelesi

Filistinlilere yönelik nefretle dolu bir konuşma yapan Netanyahu'ya karşı çıkan az sayıda Amerikalıyı takdir ettiğini belirten Altun, "İsrail yanlısı grupların etkisine rağmen, genç nesiller Filistin'deki gerçekleri kabullenmemektedir. Bu adaletsiz durumun sürmesi mümkün değildir" dedi.

Türkiye'nin Tutumu

Türkiye'nin, İsrail-Filistin çatışmasının adil bir çözümü için mücadele eden taraflarla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Küresel vicdan, özgür Filistin'in yanındadır. Etnik temizlik ve soykırımın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. İsrail politikalarını eleştirenleri antisemitizmle yaftalamak çözüm getirmeyecektir."

Son olarak, Altun, hükümetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iki devletli bir çözümü hayata geçirmek için kararlı bir şekilde çalıştığını belirtti ve barış isteyen Amerikalılar için bu konuşmanın bir uyanış çağrısı olmasını umduğunu dile getirdi.