Dalaman açıklarında yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tıbbi tahliye edildi

Dalaman açıklarında ticari gemide yaralanan vatandaş, 112 çağrısıyla Sahil Güvenlik ekiplerince alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 16:05
Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Olayın gelişimi

Yaralanan kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağrısında bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yapılan müdahale sonucu yaralı denizden alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

