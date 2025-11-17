Dalaman açıklarında yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tıbbi tahliye edildi
Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide yaralanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Olayın gelişimi
Yaralanan kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağrısında bulundu. Yapılan ihbarın ardından bölgede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Yapılan müdahale sonucu yaralı denizden alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
