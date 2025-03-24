Danimarka, ABD'nin Grönland Ziyaretine Sert Tepki Gösterdi

Danimarka, Grönland'a yapmayı planlayan ABD heyetine yönelik sert bir tepki gösterdi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance gibi üst düzey yetkililerin katılacağı ziyareti 'sorunlu' ve 'saygısızca' olarak nitelendirdi.

Danimarka merkezli DR haberine göre, Rasmussen, ABD'nin Grönland üzerindeki diplomatik açılımlarının sadece tesadüfi olmadığını, aksine stratejik bir yaklaşım içerdiğini ifade etti. 'Bunlar rastgele turistler değil,' diyen Rasmussen, Danimarka'nın Grönland'daki son seçimlerden sonra ABD'nin adanın siyasi konumunu etkilemeye yönelik tüm girişimlerine direneceğini vurguladı.

Rasmussen, 'ABD ile güçlü bir NATO müttefikiyiz, ancak büyük bir müttefikin diğerinin egemenliğine meydan okuduğu bir duruma sahip olamayız,' şeklinde konuştu. ABD heyeti, 27-29 Mart tarihleri arasında Grönland’ı ziyaret edecek.

Trump’ın Grönland’a Yönelik Açıklamaları

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı kontrol altına almayı sıkça dile getiriyor. 23 Aralık 2024'te yaptığı bir paylaşımda, Grönland'ın ABD'ye ait olması gerektiğini belirterek, adanın mülkiyetinin sağlanmasını 'mutlak bir zorunluluk' olarak nitelendirmişti. Trump, 13 Mart'ta Oval Ofis’te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede de, 'Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilmesi bence gerçekleşecek,' dedi.

Grönland yönetimi ise, adanın 'satılık olmadığı ve olmayacağı' yönünde açıklamalarda bulundu. Danimarka da Grönland'ın yanında durarak, bu söylemlerin karşısında durmaya devam ediyor. Ayrıca, Avrupa Birliği, Trump'ın 'ilhak' tehditlerine karşı yeterli tepki vermemekle eleştiriliyor.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, Danimarka'ya yaklaşık 2,900 kilometre uzaklıkta bulunuyor.