Darende'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Özel Program

Darende Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Köprügözü Düğün Salonu'nda özel ihtiyaçlı bireylere yönelik geniş katılımlı etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:22
Darende'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Özel Program

Darende'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Özel Program

Malatya'nın Darende ilçesinde, Darende Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Köprügözü Düğün Salonu'nda geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Açılış ve Başkanın Mesajı

Açılış konuşmasını yapan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, belediye tarihinde ilk kez engelliler için kapsamlı bir sosyal etkinlik düzenlediklerini vurguladı. Başkan Bozkurt, "Hayatı birlikte güzelleştireceğiz. Yüreklerdeki engelleri kaldırmak ve ‘Biz büyük bir aileyiz’ demek için bugün buradayız. Bu salonu dolduran kalabalık bize bu buluşmayı yapmakta geç kaldığımızı gösteriyor ama olsun; ‘Nerede kalmıştık?’ demiyoruz, ‘Bismillah’ diyerek yeni bir sayfa açıyoruz" sözleriyle duygularını paylaştı. Bozkurt ayrıca, "En büyük engel empati yoksunluğudur, sevgisizliktir. Kardeşlerimiz sosyal hayatta ‘Ben de varım’ diyebiliyorsa işte o zaman biz görevimizi yapmış sayılırız. Bu özel günün zihinlerdeki engellerin kalkmasına vesile olmasını diliyorum. Bu daha başlangıç, birlikte hayatı güzelleştireceğiz" dedi.

Hediyeler ve Teşekkür

Konuşmaların ardından Başkan Bozkurt, ilçede görev yapan Yeni Zeynep Sultan Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri ile devlet okullarındaki özel eğitim öğretmenlerine çini tabak hediye etti. Veysel Ser, kurum adına yaptığı konuşmada Darende, Gürün ve Kuluncak'ta 18 yıldır özel ihtiyaçlı bireylere hizmet verdiklerini belirterek, "İlk kez belediye tarafından 3 Aralık için bir program düzenlendi. Başkan Alican Bozkurt ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ayrıca özel bireylere giysi ve kırtasiye desteği sağlayan Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan’a da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kına Gecesi ve Etkinlikler

Program kapsamında özel ihtiyaçlı bireyler şiirler okudu, Akif Kalay ise "Etek sarı sen etekten sarısın" türküsünü seslendirdi. Etkinliğin en dikkat çeken bölümü, 1976 doğumlu Firaz Tercan ile 1976 doğumlu Senem Tezcan için düzenlenen kına merasimi oldu. Hayallerindeki düğün atmosferine kavuşan özel bireylere kınayı, Belediye Başkanı Bozkurt'un eşi Fatime Bozkurt yaktı. Gelinler ellerini açmayınca avuçlarına çeyrek altın bırakıldı. Kına sonrası halaylarla eğlenceli anlar yaşandı; konuklara pasta, çerez ve meyve suyu ikram edildi ve kına dağıtımı yapıldı.

Programa Katılım

Etkinliğe Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri katıldı.

DARENDE BELEDİYESİ'NDEN ÖZEL PROGRAM

DARENDE BELEDİYESİ'NDEN ÖZEL PROGRAM

DARENDE BELEDİYESİ'NDEN ÖZEL PROGRAM

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzm. Dr. Serap Boz, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Polikliniğinde Hasta Kabulüne Başladı
2
Macron’dan Xi’ye çağrı: Çin ve Fransa dengeli bir ekonomik idari sistem kurmalı
3
Bartın'da 3 Aralık Engelliler Günü'nde Özel Bireyler Sahneye Çıktı
4
Adana’da dere yatağına at ve eşek kalıntıları: Bahçelievler sakinleri isyan etti
5
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor
6
Karabük’te Evinin Önünde Ölü Bulunan Mustafa G.

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi