Darende'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne Özel Program

Malatya'nın Darende ilçesinde, Darende Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Köprügözü Düğün Salonu'nda geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Açılış ve Başkanın Mesajı

Açılış konuşmasını yapan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, belediye tarihinde ilk kez engelliler için kapsamlı bir sosyal etkinlik düzenlediklerini vurguladı. Başkan Bozkurt, "Hayatı birlikte güzelleştireceğiz. Yüreklerdeki engelleri kaldırmak ve ‘Biz büyük bir aileyiz’ demek için bugün buradayız. Bu salonu dolduran kalabalık bize bu buluşmayı yapmakta geç kaldığımızı gösteriyor ama olsun; ‘Nerede kalmıştık?’ demiyoruz, ‘Bismillah’ diyerek yeni bir sayfa açıyoruz" sözleriyle duygularını paylaştı. Bozkurt ayrıca, "En büyük engel empati yoksunluğudur, sevgisizliktir. Kardeşlerimiz sosyal hayatta ‘Ben de varım’ diyebiliyorsa işte o zaman biz görevimizi yapmış sayılırız. Bu özel günün zihinlerdeki engellerin kalkmasına vesile olmasını diliyorum. Bu daha başlangıç, birlikte hayatı güzelleştireceğiz" dedi.

Hediyeler ve Teşekkür

Konuşmaların ardından Başkan Bozkurt, ilçede görev yapan Yeni Zeynep Sultan Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri ile devlet okullarındaki özel eğitim öğretmenlerine çini tabak hediye etti. Veysel Ser, kurum adına yaptığı konuşmada Darende, Gürün ve Kuluncak'ta 18 yıldır özel ihtiyaçlı bireylere hizmet verdiklerini belirterek, "İlk kez belediye tarafından 3 Aralık için bir program düzenlendi. Başkan Alican Bozkurt ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ayrıca özel bireylere giysi ve kırtasiye desteği sağlayan Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan’a da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kına Gecesi ve Etkinlikler

Program kapsamında özel ihtiyaçlı bireyler şiirler okudu, Akif Kalay ise "Etek sarı sen etekten sarısın" türküsünü seslendirdi. Etkinliğin en dikkat çeken bölümü, 1976 doğumlu Firaz Tercan ile 1976 doğumlu Senem Tezcan için düzenlenen kına merasimi oldu. Hayallerindeki düğün atmosferine kavuşan özel bireylere kınayı, Belediye Başkanı Bozkurt'un eşi Fatime Bozkurt yaktı. Gelinler ellerini açmayınca avuçlarına çeyrek altın bırakıldı. Kına sonrası halaylarla eğlenceli anlar yaşandı; konuklara pasta, çerez ve meyve suyu ikram edildi ve kına dağıtımı yapıldı.

Programa Katılım

Etkinliğe Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile özel ihtiyaçlı bireyler ve aileleri katıldı.

DARENDE BELEDİYESİ'NDEN ÖZEL PROGRAM