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Datça'da Deniz Dibi Temizliği: Yaklaşık 2 Ton Atık Toplandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık temizlenerek çevre kirliliğiyle mücadele edildi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 16:04
Datça'da Deniz Dibi Temizliği: Yaklaşık 2 Ton Atık Toplandı

Datça'da Deniz Dibi Temizliği Etkinliği

Muğla'nın Datça ilçesinde, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık toplandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, Palamutbükü, Hayıtbükü, Karaköy ve Merkez Su Ürünleri Kooperatiflerine ait balıkçı barınaklarında yapıldı.

Bu anlamlı etkinlik, gönüllü balıkçılar, vatandaşlar ve kooperatif üyeleri tarafından büyük bir özveriyle gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, deniz tabanında biriken yaklaşık 2 ton katı atık temizlenerek çevre kirliliğinin önüne geçildi. Ayrıca, balıkçı barınaklarının daha güvenli hale getirildiği belirtildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık toplandı. Dünya Çevre Günü...

Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık toplandı. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Palamutbükü, Hayıtbükü, Karaköy ve Merkez Su Ürünleri Kooperatiflerine ait balıkçı barınaklarında dip ve çevre temizliği yapıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık toplandı. Dünya Çevre Günü...

Muğla'nın Datça ilçesinde deniz dibinden yaklaşık 2 ton atık toplandı. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Palamutbükü, Hayıtbükü, Karaköy ve Merkez Su Ürünleri Kooperatiflerine ait balıkçı barınaklarında dip ve çevre temizliği yapıldı.

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