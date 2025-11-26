Datça'da Virajı Alamayan Araç Denize Uçtu: 1 Yaralı

Olay yeri ve müdahale

Muğla’nın Datça ilçesinde, Aktur yolu üzerinde seyir halindeki bir araç, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak denize uçtu.

İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

