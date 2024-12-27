Davraz Kayak Merkezi Sezonu Yarın Açıyor!

Davraz Kayak Merkezi'nde Sezon Başlıyor

Isparta'da kar kalınlığının 61 santimetreye ulaştığı Davraz Kayak Merkezi, yarın kayakseverleri ağırlamaya başlayacak. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Davraz, bölgede etkili olan yağışlarla birlikte istenilen kar kalınlığını elde etti.

Kayak sezonunun açılabilmesi için ekipler, pistlerde yoğun bir çalışma yürüttü. Yarın düzenlenecek törenle, Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açılışı gerçekleştirilecek.

Davraz Kayak Merkezi'nin Özellikleri

Davraz, geniş olanaklarıyla dikkat çekiyor. Merkezde, biri 5 yıldızlı olmak üzere 3 otel, günübirlik tesisler, 7 mekanik tesis, farklı zorluk derecelerine sahip 14 pist ve 25 kilometrelik 4 telesiyej hattı bulunuyor. Kayak tutkunları, bu yıl göz alıcı manzarasıyla Davraz Kayak Merkezi'nde keyifli bir kış sezonu geçirmeye hazırlanıyor.