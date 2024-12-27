DOLAR
35,21 -0,13%
EURO
36,7 0,2%
ALTIN
2.973,56 0,14%
BITCOIN
3.410.201,39 -1,31%

Davraz Kayak Merkezi Sezonu Yarın Açıyor!

Isparta'da kar kalınlığı 61 cm'ye ulaştı. Davraz Kayak Merkezi, yarın kayakseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:57
Davraz Kayak Merkezi Sezonu Yarın Açıyor!

Davraz Kayak Merkezi'nde Sezon Başlıyor

Isparta'da kar kalınlığının 61 santimetreye ulaştığı Davraz Kayak Merkezi, yarın kayakseverleri ağırlamaya başlayacak. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Davraz, bölgede etkili olan yağışlarla birlikte istenilen kar kalınlığını elde etti.

Kayak sezonunun açılabilmesi için ekipler, pistlerde yoğun bir çalışma yürüttü. Yarın düzenlenecek törenle, Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açılışı gerçekleştirilecek.

Davraz Kayak Merkezi'nin Özellikleri

Davraz, geniş olanaklarıyla dikkat çekiyor. Merkezde, biri 5 yıldızlı olmak üzere 3 otel, günübirlik tesisler, 7 mekanik tesis, farklı zorluk derecelerine sahip 14 pist ve 25 kilometrelik 4 telesiyej hattı bulunuyor. Kayak tutkunları, bu yıl göz alıcı manzarasıyla Davraz Kayak Merkezi'nde keyifli bir kış sezonu geçirmeye hazırlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay'dan Kırıkkale'de Aşevi Açılışı: Günde 1 Milyon Kişiye Yemek İmkanı
2
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erken Seçim Tarihini Açıkladı
3
Fas Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 69 Kayıp
4
NATO, Baltık Denizi'nde Askeri Varlığını Artıracak
5
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kaçakçılıkla Mücadele: 155 Samur Postu ve 239 Akıllı Telefon Ele Geçirildi
6
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
7
Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor