DOLAR
38 0,03%
EURO
41,59 -0,36%
ALTIN
3.649,79 -0,17%
BITCOIN
3.003.639,37 -0,19%

DBL Entertainment Avukatı Açıklama Yaptı: Hedefteki İsim Abdülkadir Özkan

DBL Entertainment avukatı, Abdülkadir Özkan'ın karşılaştığı saldırılara ve iftiralara karşı hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 22:23
DBL Entertainment Avukatı Açıklama Yaptı: Hedefteki İsim Abdülkadir Özkan

DBL Entertainment ve Abdülkadir Özkan Hedefte

DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan'ın avukatı Ted Anastasiou, şirketin ve müvekkilinin sürekli olarak dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığını belirtti. Anastasiou, bu doğrultuda iftira, halkı kışkırtma ve haksız rekabet gibi eylemlerden sorumlu kişi ve kuruluşlar hakkında resmi hukuki girişim başlatıldığını duyurdu.

Konser İptalleri ve Süregelen Saldırılar

CHP'nin boykot listesinde yer alan bir işletmeye yönelik saldırının ardından, Abdülkadir Özkan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından DBL Entertainment'ın konser organizasyonları iptal edilmiştir. Şirketin dbltr.com adresi üzerinden yapılan açıklamada, belirli kişi ve kuruluşların yanıt vermemelerine rağmen yanlış ve yanıltıcı iddialar yaymaya devam ettikleri vurgulandı.

Özkan'ın Açıklamaları

Açıklamada ayrıca, 31 Mart tarihinde Özkan'ın yaptığı açıklamaların, şiddet yanlısı provokatörlere yönelik olduğunu ve barışçıl protestoların anayasal bir hak olduğunu ifade ettiği belirtildi. Ayrıca 1 Nisan tarihinde ise, protestoların önemine dikkat çekerken, şiddetin kabul edilemeyeceği konusunu tekrarlamıştır.

Yasal Süreç ve İleriye Dönük Adımlar

Anastasiou, müvekkilinin sadece kendisinin değil, DBL ile iş yapan birçok tedarikçinin de zarar gördüğünü dile getirdi. Özkan, iftira ve ekonomik müdahale eylemleri nedeniyle yasal haklarını takip ettiklerini belirterek, hukuka aykırı faaliyetlerde bulunanlarla ilgili süreçlerin başlayacağını ifade etti.

DBL Entertainment ve Abdülkadir Özkan, Türkiye'ye kültürel etkinlikler getirim konusunda yıllarca emek harcadıklarını belirterek, bu eğilimlerin kötü niyetli kampanyalarla sarsılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Sorumlu taraflar hakkında hukuki yollarla hesap sorulacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Bakırköy'de Silahlı Çatışma: İki Şüpheli Vurularak Yakalandı
2
Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru
3
Samsun'da Kargoda Uyuşturucu Bulundu: 2,600 Hap Ele Geçirildi
4
ABD Yargıcından Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Davasında Ek Delil Talebi
5
Merve Özbey, Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Konser Verdi
6
Hollanda'da 1600 Kişilik Sokak İftarı Coşkusu
7
MHP'den 8 Mart’a Özel Etkinlik: 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı