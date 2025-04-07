DBL Entertainment Avukatı Açıklama Yaptı: Hedefteki İsim Abdülkadir Özkan

DBL Entertainment ve Abdülkadir Özkan Hedefte

DBL Entertainment’ın sahibi Abdülkadir Özkan'ın avukatı Ted Anastasiou, şirketin ve müvekkilinin sürekli olarak dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığını belirtti. Anastasiou, bu doğrultuda iftira, halkı kışkırtma ve haksız rekabet gibi eylemlerden sorumlu kişi ve kuruluşlar hakkında resmi hukuki girişim başlatıldığını duyurdu.

Konser İptalleri ve Süregelen Saldırılar

CHP'nin boykot listesinde yer alan bir işletmeye yönelik saldırının ardından, Abdülkadir Özkan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından DBL Entertainment'ın konser organizasyonları iptal edilmiştir. Şirketin dbltr.com adresi üzerinden yapılan açıklamada, belirli kişi ve kuruluşların yanıt vermemelerine rağmen yanlış ve yanıltıcı iddialar yaymaya devam ettikleri vurgulandı.

Özkan'ın Açıklamaları

Açıklamada ayrıca, 31 Mart tarihinde Özkan'ın yaptığı açıklamaların, şiddet yanlısı provokatörlere yönelik olduğunu ve barışçıl protestoların anayasal bir hak olduğunu ifade ettiği belirtildi. Ayrıca 1 Nisan tarihinde ise, protestoların önemine dikkat çekerken, şiddetin kabul edilemeyeceği konusunu tekrarlamıştır.

Yasal Süreç ve İleriye Dönük Adımlar

Anastasiou, müvekkilinin sadece kendisinin değil, DBL ile iş yapan birçok tedarikçinin de zarar gördüğünü dile getirdi. Özkan, iftira ve ekonomik müdahale eylemleri nedeniyle yasal haklarını takip ettiklerini belirterek, hukuka aykırı faaliyetlerde bulunanlarla ilgili süreçlerin başlayacağını ifade etti.

DBL Entertainment ve Abdülkadir Özkan, Türkiye'ye kültürel etkinlikler getirim konusunda yıllarca emek harcadıklarını belirterek, bu eğilimlerin kötü niyetli kampanyalarla sarsılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Sorumlu taraflar hakkında hukuki yollarla hesap sorulacağı bildirildi.