DEM Parti'den Kadına Yönelik Şiddet ve İşçi Ölümleri Üzerine Açıklamalar

BM Raporundaki Eleştiriler

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi'nin Türkiye ile ilgili hazırladığı gözlem raporunda sıkça yer alan ağır eleştirileri gündeme getirdi.

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Gergerlioğlu, raporda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili tedbirlerin yetersizliğine vurgu yaparak, "Birleşmiş Milletler bu konuda Türkiye'yi uyarıyor. Sivil toplum ve ifade özgürlükleriyle ilgili kısıtlamalardan bahsediliyor" ifadelerini kullandı.

Kadına Yönelik Şiddet Alarm Veriyor

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığını belirten Gergerlioğlu, bu konunun acil olarak ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

İşçi Sağlığına Dikkat Çekildi

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ise, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin raporuna dayanarak 2023 Eylül-2024 Ağustos döneminde 66 çocuğun işçi olarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

İzmir'deki Aliağa Limanı'nda 2013-2022 yılları arasında en az 97 işçinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Çubuk, bazı işçi ölümlerinin resmi raporlara yansımadığını da belirtti. Çubuk, işçilerin güvenli koşullarda çalışmadığını ve işlerini kaybetmemek için tehlikeli ortamlarda mücadele ettiklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.