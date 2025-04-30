DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Diyarbakır'da Önemli Açıklamalar

Bakırhan, Çözüm Sürecinin Gerekliliğini Vurguladı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğinde konuştu. Bakırhan, "Türkiye'nin son 50 yıllık tüm enerjisini ve ekonomisini emen, Türkiye'nin birçok anlamda büyük zararlara uğradığı bu sorunun çözüm yeri kendi evimizdir" ifadelerini kullandı.

Yeni Süreç ve Barış Talepleri

Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda katıldığı etkinliğin ardından, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen "Çözüm Süreci Aktörler ve Dinamikler Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 1 Ekim 2024'te yeni bir sürecin başlayacağını ve bu sürecin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Ortak Evi

Bakırhan, Diyarbakır'ın bu sürece ilişkin barış taleplerinin önemsenmesi gerektiğini belirterek, "İlişkiler demokratik ve barışçıl bir zeminde yürürse Türkiye ve Türkiye demokrasisi büyür" dedi. Türkiye'nin sadece Türklerin değil, başta Kürtler olmak üzere bütün halkların ve inançların ülkesi olduğunu ifade etti.

Toplumun Desteği ve Sorumluluklar

Bakırhan, sürecin başarıya ulaşması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. "İlk kez böyle bir süreç toplumdan bu kadar büyük bir rıza alıyor. En son yapılan anketlere göre, Türkiye toplumunun yaklaşık %60'ı bu süreci destekliyor" diyerek bu durumun kıymetli olduğunu ifade etti.

Zaman Yönetimi ve Süreç

Sürece dair sorulara yanıt veren Bakırhan, "Zaman meselesini sorun yapmamak ama çok da uzatmamak gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünce merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Çözüm Süreci Aktörler ve Dinamikler Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünce merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Çözüm Süreci Aktörler ve Dinamikler Yuvarlak Masa Toplantısı"na katıldı.