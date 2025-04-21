DEM Parti Heyeti İmralı'dan Dönüşte Sağlık Durumunu Değerlendirdi

DEM Parti Heyeti'nden İmralı Ziyareti Sonrası Açıklama

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı Adası'na gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Buldan, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, gündemin ilk maddesinin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu olduğunu ifade etti.

Sağlık Durumu Üzerine

Buldan, İmralı'daki görüşmenin yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü ve Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastane önünde basına bilgi verdi. Öcalan'ın, Önder'in sağlık durumu hakkında duyduğu üzüntüyü paylaştığını vurguladı.

Öcalan'dan Şifa Mesajı

Buldan, ayrıca Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'e hitaben gönderdiği mesajı okudu. Mesajda, ''Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bütün barış çabasını topluma yansıtan biri'' ifadelerine yer verildi.

Buldan, mesajın ardından ''İmralı heyeti üyeleri olarak, Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, onun özlemle beklediğimizi belirtmek istiyorum'' dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'ya gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'ya gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.