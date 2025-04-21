DOLAR
38,18 0,14%
EURO
44,03 -0,66%
ALTIN
4.211,73 -3,34%
BITCOIN
3.331.947,11 -2,57%

DEM Parti Heyeti İmralı'dan Dönüşte Sağlık Durumunu Değerlendirdi

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, İmralı ziyaretini ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu değerlendirerek açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 21:28
DEM Parti Heyeti İmralı'dan Dönüşte Sağlık Durumunu Değerlendirdi

DEM Parti Heyeti'nden İmralı Ziyareti Sonrası Açıklama

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı Adası'na gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Buldan, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirterek, gündemin ilk maddesinin TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu olduğunu ifade etti.

Sağlık Durumu Üzerine

Buldan, İmralı'daki görüşmenin yaklaşık 2,5 saat sürdüğünü ve Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastane önünde basına bilgi verdi. Öcalan'ın, Önder'in sağlık durumu hakkında duyduğu üzüntüyü paylaştığını vurguladı.

Öcalan'dan Şifa Mesajı

Buldan, ayrıca Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder'e hitaben gönderdiği mesajı okudu. Mesajda, ''Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bütün barış çabasını topluma yansıtan biri'' ifadelerine yer verildi.

Buldan, mesajın ardından ''İmralı heyeti üyeleri olarak, Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, onun özlemle beklediğimizi belirtmek istiyorum'' dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'ya gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında, TBMM...

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'ya gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'ya gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında, TBMM...

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı'ya gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Kütahya'da Otobüs Fiyatları Yeniden Belirlendi: Öğrenciler İçin İndirimli Tarifeler

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Yıkım Sırasında Bina Çöktü: Ulaşımda Aksama
2
İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Kadınlarla Güçlü İstanbul Vurgusu
3
Çin Büyükelçisi Ciang, Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Etkinliklerine Katıldı
4
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Çocuklarını Kabul Etti: Barış ve Umut Mesajı Verdi
6
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Artvin'de Yangın Faciası: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

Kütahya'da Otobüs Fiyatları Yeniden Belirlendi: Öğrenciler İçin İndirimli Tarifeler

Siirt'te Kadın Kooperatifleri İçin Dev Hibe Desteği Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı