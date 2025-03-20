DEM Parti'nin Nevruz Kutlamasında Barış Vurgusu

Kars'ta Nevruz Coşkusu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kars'taki nevruz kutlamasına katıldı. Kars Tren Garı yanında gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, polis ekiplerinin oluşturduğu kontrol noktalarından geçerek alana alındı. Müzik eşliğinde halay çeken kalabalık, bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Barış Çağrısına Destek

Burada bir konuşma yapan Koçyiğit, nevruzun kültürel önemine değinerek, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısını gündeme getirdi. Koçyiğit, "27 Şubat'taki asrın çağrısıyla her birimize barış ve demokratik toplum çağrısı yapılmıştır. Bu çağrı sadece Kürtlere değil, Türkiye'de yaşayan 85 milyon yurttaşa hitap etmektedir," şeklinde konuştu.

Provokasyonlara Dikkat

Koçyiğit, barış sürecine yönelik çeşitli sabotaj girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. "Birçok çevrenin, bazı güçlerin bu barış sürecine sabotaj yapmak istediklerini görüyoruz. Bütün bu provokasyonlara, sabotajlara karşı uyanık olacağız ve asrın çağrısını sahipleneceğiz," dedi.

Birlikte Barış İnşa Etme Vurgusu

Partililere çağrıda bulunan Koçyiğit, barışı örgütlemek ve bu mücadeleyi yükseltmek adına sorumluluk taşıdıklarını söyledi. "Birleşmek, omuz omuza durmak ve bu ülkeyi barışla buluşturmak gibi bir görevimiz var," ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na Tepki

Koçyiğit, konuşmasının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına da sert bir şekilde tepki gösterdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kars'ta düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Kars'ta düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı.