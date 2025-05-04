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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Sağlıkta Teknolojik İstiklal' Çalıştayı Gerçekleşti

İlim Yayma Vakfı, sağlık alanındaki bağımsızlık için 'Sağlıkta Teknolojik İstiklal' çalıştayı düzenledi ve önemli bir bildirge açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 16:28
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Sağlıkta Teknolojik İstiklal' Çalıştayı Gerçekleşti

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda Çalıştay Yapıldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 'Sağlıkta Teknolojik İstiklal' konulu çalıştayda önemli açıklamalarda bulundu. Çalıştay, hem kamuoyunu bilim dünyasının gelişmeleri hakkında bilgilendirmek hem de karar yapıcıları yönlendirmek amacıyla düzenlendi.

Ödüller ve Bilimsel İşbirlikleri

Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin dördüncüsünün hazırlık sürecinin devam ettiğini belirtirken, bu yılki çalıştayın önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Bilim insanlarının ve basının bir araya geldiği bu etkinlik, yapılan çalışmaların geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Yeni Bildirge Açıklandı

Çalıştayda, 2019 yılındaki İlim Yayma Ödülleri'nde 'Büyük Ödül' kazanmış olan Prof. Dr. Fikrettin Şahin tarafından bildirge okundu. Bu bildirgede, sağlık sektörünün ülkelerin stratejik bağımsızlığı açısından kritik bir alan olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye'nin son yıllarda sağlıkta kaydettiği başarılarla bölgesel bir sağlık üssü haline geldiği ifade edildi.

Sağlık Teknolojilerinde Dışa Bağımlılık

Bildirgede, Türkiye'nin sağlık sektöründe önemli ilerlemeler kaydetmesine rağmen, tıbbi cihazlar ve ilaçlar gibi kritik alanlarda dışa bağımlılığın sürdüğü ve bunun Türkiye'nin sağlık sisteminin dayanıklılığını zayıflattığı belirtildi. Yerli ve milli sağlık teknolojilerinin güçlendirilmesi gerektiği mesajı verildi.

Politika Önerileri ve Stratejiler

Bildirgede önerilen politika stratejileri arasında Sağlık Sanayi Başkanlığı'nın kurulması, AR-GE ve inovasyonun güçlendirilmesi, yerli üretim oranlarının artırılması gibi maddeler yer aldı. Türkiye'nin sağlık sektöründeki bağımlılığını azaltabilmesi için kapsamlı bir stratejik dönüşüm sürecine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Sonuç olarak, Türkiye'nin sağlıkta lider ülke olma hedefi için tüm paydaşların işbirliği yapması gerektiği ifade edildi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda...

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" konulu çalıştay kapsamındaki toplantıya katılarak konuşma yaptı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda...

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Sağlıkta Teknolojik İstiklal" konulu çalıştay kapsamındaki toplantıya katılarak konuşma yaptı.

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