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Denizli Çal'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:48
Denizli Çal'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Feci Kaza Denizli'nin Çal İlçesinde Gerçekleşti

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, uçuruma yuvarlanan bir otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Olay, Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi bölgesinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Otomobil, Adnan Tekeci (63) tarafından kullanılmakta olup, 20 NF 305 plakalı araç, virajı almayı başaramayarak yaklaşık 200 metrelik bir uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazanın ardından derhal 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin Zor Mücadelesi

Bölgenin sarp ve kayalık yapısı nedeniyle, ekipler bulunduğu noktaya ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, halat yardımıyla kaza yerine ulaşım sağladı.

Hayatını Kaybedenler

Yapılan incelemelerde, kaza anında araçtan savrulan sürücü Adnan Tekeci ile eşi Hatice Tekeci (59), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve kayınvalidesi Kerime Nalçacı'nın (75) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler ve Ailenin Durumu

Cenazeleri, 5 saat süren bir operasyonun ardından halat ve sedye yardımıyla uçurumdan çıkartıldı ve otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Hançalar Mahallesi’nden olan ailenin, lokantaya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki...

Denizli'nin Çal ilçesinde, virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri, cenazeleri kurtarmak için çalışma başlattı.

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