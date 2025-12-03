Denizli'de '1 Dakika Özel İnsan' etkinliği: Engelli farkındalığı ve empati

Denizli'de Özel İnsanlar Derneği'nin 2 Aralık 2025'te düzenlediği '1 Dakika Özel İnsan' etkinliğinde vatandaşlar empati deneyimiyle engelli bireylerin zorluklarını hissetti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:28
Denizli’de Özel İnsanlar Derneği tarafından düzenlenen '1 Dakika Özel İnsan' etkinliği, 2 Aralık 2025 Salı günü Çelikli Meydanı Candoğan Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları empati yoluyla hissettirmeyi ve toplumda duyarlılığı artırmayı amaçladı.

Genel Başkan'ın Mesajı

Özel İnsanlar Derneği Genel Başkanı Aysun Tonel, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün sadece bir gün olmadığını vurgulayarak, "Engellilik farkındalığı bir günle sınırlı olmamalı. Her gün farkındalık oluşturmalı ve toplum olarak empatiyi ön planda tutmalıyız" dedi.

Tonel, katılımcılara seslenerek, engellere değil, insanların yapabildiklerine odaklanmalarını önerdi: "Bizleri yapamadıklarımıza değil, yapabildiklerimize ve sizlere benzeyen yanlarımıza odaklanarak değerlendirin. Empati kurmak, engellilik farkındalığını artırmanın en etkili yoludur."

Katılımcılar Empati Deneyimi Yaşadı

Etkinlik kapsamında vatandaşlar, gözleri kapalı şekilde parkta yürüyerek ve çeşitli günlük aktiviteleri yapmaya çalışarak engelli bireylerin yaşadığı zorlukları birebir deneyimleme fırsatı buldu. Bu deneyim, katılımcıların empati kurmasını sağlarken, toplumda engellilere karşı duyarlılığı artırmayı hedefledi.

Özel İnsanlar Derneği, etkinliği sadece bir farkındalık projesi olarak değil, aynı zamanda engellilerin toplumsal yaşama katılımını teşvik eden bir sosyal sorumluluk girişimi olarak da değerlendirdi.

