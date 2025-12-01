Denizli'de Gençlik Meclisi'nde Bahis Oylaması Tepki Çekti

Denizli Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde bahis oylaması tepkiye yol açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Pamukkale Üniversitesi'nden 90 öğrencinin katılımıyla düzenlenen meclis simülasyonunda yapılan bahis oylaması tartışma yarattı.

Olayın detayları

Simülasyona katılan öğrenci grupları, ulaşımdan çevreye, altyapı yatırımlarından sosyal desteklere kadar çok sayıda başlıkta önergeler sundu ve görüş alışverişinde bulundu. Ancak oturumun bir bölümünde kürsüye çıkan bir genç, meclis kararı taklidi yaparken maç sonucu üzerinden bahis oylaması yaptırdı.

Kürsüdeki genç, "Ajax-Benfica alt olur diyenler, üst olur diyenler" diyerek oylama yaptırdı ve ardından "Üst kabul edilmiştir" dedi. Aynı yöntemi diğer maçlar için de uyguladı.

Söz konusu sahne, İllegal Hayatlar filminden esinlenen bir paylaşım başlığıyla sosyal medyada yayınlandı; görüntüler gelen tepkiler üzerine kısa süre sonra silindi.

Tepkiler ve program kapanışı

Türkiye'de bahisle mücadele konusu sıkça tartışılırken, gençlerin meclis salonunda bahis oylaması yapması ve bunu sosyal medyada paylaşması eleştiri konusu oldu.

Programın kapanışına Bülent Nuri Çavuşoğlu (Büyükşehir Belediye Başkanı), Ali Rıza Ertemur (Pamukkale Belediye Başkanı), Ali Marım (Kent Konseyi Başkanı), Özgür Başkurt (Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı), Ufuk Kök (Denizli Baro Başkanı), Demir Batur (Gençlik Meclisi Başkanı) ve öğrenciler katıldı.

