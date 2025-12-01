Denizli'de İşçi Hakları İçin Stant Kuruldu — Kemal Galip Başkaya Çağrısı

Denizli'de İşçi Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Galip Başkaya, Delikliçınar Meydanı'nda stant açarak işçilerin sorunlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:07
Denizli'de işçilerin haklarına dikkat çekildi: Delikliçınar'da stant

Denizli'de işçilerin iş yerlerinde karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek ve hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bir stant açıldı. Stant, kent merkezindeki Delikliçınar Meydanı'nda kuruldu ve kısa sürede çok sayıda vatandaşın ilgisini çekti.

Stantı organize eden İşçi Hakları Koruma ve Yaşatma Derneğinin Başkanı Kemal Galip Başkaya, etkinlik boyunca vatandaşların derdini dinledi ve derneğin yürütmeyi planladığı projeler hakkında bilgiler verdi. Başkaya, derneğe başvuran işçilere hakları ve izlenecek yollar konusunda ayrıntılı destek sağlandığını belirtti.

Derneğin hedefi: "İşçilerin tek sesi" olmak

Başkan Başkaya, derneğin kuruluş amacını özetlerken, "Bizim asıl amacımız, işçilerimizin tek sesi olmaktadır" ifadelerini kullandı. Başkaya ayrıca, başvuran işçilere sundukları desteği ve sonrasında izlenecek süreci anlattı ve şunları vurguladı: "İşçilerimizin tüm haklarını savunmak için canı gönülden çalışmaya hazırız".

Dernek yetkilileri, öncelikle işyerinde sorun yaşayan işçilere yardımcı olmayı, haklarına erişim konusunda rehberlik etmeyi ve her platformda işçilerin yanında olmayı hedeflediklerini belirtti. Açıklamada, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

