Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi

Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki bir krom madeninde meydana gelen göçük faciasında 3 işçi göçük altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 1 işçi sağ olarak kurtarılırken, 2 işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Maden ocağında yaşana göçük olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde incelemeler yapan Denizli Valisi ve Adalet Bakanı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.





Dün gece 23.00 saatlerinde meydana gelen olay Denizli Acıpayam ilçesinde yaşandı. Karaismailler Mahallesi'nde bulunan 100 kişinin çalıştığı krom maden ocağında göçük meydana geldi.

Vardiyalı olarak çalışılan krom maden ocağında henüz belirlenemeyenler nedenlerden dolayı göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaşanan olay nedeniyle 3 kişinin göçük altında mahsur kaldığı bilgisi ile hareket eden ekipler vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yoğun çalışma sonucunda mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı. Göçük altından çıkarılan işçi Rıfat Salman, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde kontrol altına alındı.

Yaşanan olayın ardından maden mühendisi Kadir Özer ile maden işçisi Mustafa Karahan'ın hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Olayın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun gazeteciler ile yaptığı açıklamada,

"Acıpayam ilçemizin Karaismailler köyündeki krom madeninde göçük meydana geldi. Bu göçük neticesinde 3 arkadaşımız, göçük altında kaldı. Çok şükür bir arkadaşımızı göçük altından kurtarıp şu an hastaneye naklettik. Sağlık durumu gayet iyi. Stabil bir sıkıntısı yok, aldığımız bilgilere göre. Diğer iki arkadaşımızı maalesef kaybettik. Üzücü bir kaza. Olayla ilgili tabii adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma neticesinde olay netleştikten sonra gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.





Olayla ilgili soruşturma başlatılan maden ocağı ile ilgili Vali Coşkun şu ifadeleri kullandı:

"Maden ocağının, yatay seviyede yaklaşık bin metre olduğu ifade edildi. Bunun yaklaşık 700 ila 800 metresinde, içeriden çıkan arkadaşlarımızın ifadesiyle 3-4 metrelik göçük olduğu. Tabii bütün bu hususlar, orada yapılacak teknik inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Şu an için tabii ki bu konularla ilgili çok ayrıntılı bir bilgi vermek mümkün değil. Teknik ekiplerin konuyu incelemesi neticesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Mühendis bir arkadaşımız hayatını kaybedenlerden, diğer arkadaşımız da çalışan işçi arkadaşlarımızdan. Ben, Allah'tan rahmet diliyorum ölen vatandaşlarımıza, ölen arkadaşlarımıza. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanan göçük olayı ile ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.