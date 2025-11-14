Denizli'de Mavi Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı — 14 Kasım Dünya Diyabet Günü

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle halkı ve sağlık çalışanlarını diyabet konusunda bilgilendirdi. Etkinliklerde verilen eğitimler, halka yönelik stantlar ve gerçekleştirilen ücretsiz kan şekeri ölçümleriyle farkındalık artırıldı; günün sonunda ise mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Eğitim programı ve saha çalışmaları

Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimlerinin mesleki gelişimini desteklemek ve klinik entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar" eğitim programının Kasım ayı konusu, Dünya Diyabet Günü'ne denk gelecek şekilde Diyabet olarak belirlendi. Bu kapsamda Denizli’de görev yapan aile hekimlerinden oluşan birinci gruba eğitim verildi.

Program, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat'ın günün anlam ve önemine dair konuşmasıyla başladı ve Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa İz'in sunumuyla devam etti. Merkez ve ilçelerdeki sağlık tesislerinde kurulan stantlarda vatandaşlara diyabetin nedenleri, korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi anlatıldı; isteyen vatandaşların kan şekeri ölçümleri ücretsiz yapıldı.

Etkinliklerin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekibi tarafından diyabet farkındalığının sembolü olarak mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

"Diyabet önlenebilir bir hastalıktır"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, diyabetin dünyada ölüme neden olan bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında yer aldığını vurgulayarak, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin görülme sıklığının giderek arttığını belirtti.

Dr. Öztürk, diyabetin yüksek kan şekeri nedeniyle sinir sistemi, göz, kalp ve böbrek gibi organlarda akut ve kronik komplikasyonlara yol açabileceğini, kentleşme, yaşlanan nüfus, sağlıksız beslenme, azalan fiziksel aktivite ve obezitenin temel etkenler arasında olduğunu söyledi.

Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre 2024 yılı itibarıyla dünyada 589 milyon insan diyabetli; diyabetli insanların yaklaşık %50'sine tanı konulmamış durumda. Ayrıca 430 milyon diyabetli kişi çalışma hayatında bulunuyor. Federasyonun projeksiyonlarına göre 2050 yılına gelindiğinde her 8 yetişkinden 1'i, yani yaklaşık 853 milyon kişi diyabet hastası olacak; bu da %45'lik bir artış anlamına geliyor.

Dr. Öztürk, Dünya Diyabet Günü 2024-2026 temasının "Diyabet ve Esenlik" olduğunu ve Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun 2025 için odak noktasını "işyerinde diyabet" olarak belirlemeyi hedeflediğini aktardı.

Denizli'de düzenlenen etkinlikler, halkın bilgilendirilmesi ve erken tanı imkanlarının artırılması amacıyla önemli bir farkındalık çalışması olarak kayda geçti.

