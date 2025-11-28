Denizli’de 'Yeşeren Eller Hareketi' ile Fidan Dikme Kampanyası Başladı

Köklerden Geleceğe: Çevre Bilinci ve Okullar Arası Dayanışma

Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesinden ilham alan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Yeşeren Eller Hareketi Fidan Dikme" kampanyasını hayata geçirdi. Etkinlikle öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, doğa sevgisini güçlendirmek ve okullar arası dayanışmayı pekiştirmek hedefleniyor.

Kampanyanın ilk adımını Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan attı; müdürlük binası bahçesine diktiği fidanla başlatılan çalışma, sembolik bir başlangıç olarak kayda geçti.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 250 personelin her birinin adına bir fidan dikilerek başlayan etkinlik kapsamında, fidanların bir kısmının kurum bahçesine, bir kısmının ise yanan ormanlık alanlara dikilerek yeniden yeşertme amacıyla toprakla buluşturulacağı belirtildi.

Emre Çalışkan şu ifadelerle kampanyaya çağrı yaptı: "Biz bugün her bir personelimiz adına bir fidan dikerek büyük bir iyilik hareketinin ilk adımını atıyoruz. Fidanlarımızın bir kısmını kurumumuzun bahçesine, bir kısmını ise yanan ormanlık alanlara nefes olması için toprakla buluşturuyoruz. Biz bugün, 250 fidanla sadece Denizli’ye değil, ülkemize nefes oluyoruz. Her fidan bizim için bir öğrencinin umudu, bir şehrin geleceği demek. Buradan ilimizde bulunan okul Müdürlerimize ve kıymetli öğrencilerimize sesleniyorum: Gelin, toprağın bereketinde rekabet edelim. Gelin, yeşilin gücüyle güzel bir hareket başlatalım. Biz tohumu attık, yeşeren geleceğin ilk kıvılcımını yaktık. Şimdi sıra sizde"

Kampanya, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları fidan dikme etkinliklerine katılmaya davet ederek, daha yeşil bir gelecek için kolektif bir çaba çağrısı yapıyor.

