Denizli’de 'Yeşeren Eller Hareketi' ile Fidan Dikme Kampanyası Başladı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Yeşeren Eller Hareketi' kapsamında çalışan 250 personel adına fidan dikme kampanyası başlattı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:09
Denizli’de 'Yeşeren Eller Hareketi' ile Fidan Dikme Kampanyası Başladı

Denizli’de 'Yeşeren Eller Hareketi' ile Fidan Dikme Kampanyası Başladı

Köklerden Geleceğe: Çevre Bilinci ve Okullar Arası Dayanışma

Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesinden ilham alan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Yeşeren Eller Hareketi Fidan Dikme" kampanyasını hayata geçirdi. Etkinlikle öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, doğa sevgisini güçlendirmek ve okullar arası dayanışmayı pekiştirmek hedefleniyor.

Kampanyanın ilk adımını Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan attı; müdürlük binası bahçesine diktiği fidanla başlatılan çalışma, sembolik bir başlangıç olarak kayda geçti.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 250 personelin her birinin adına bir fidan dikilerek başlayan etkinlik kapsamında, fidanların bir kısmının kurum bahçesine, bir kısmının ise yanan ormanlık alanlara dikilerek yeniden yeşertme amacıyla toprakla buluşturulacağı belirtildi.

Emre Çalışkan şu ifadelerle kampanyaya çağrı yaptı: "Biz bugün her bir personelimiz adına bir fidan dikerek büyük bir iyilik hareketinin ilk adımını atıyoruz. Fidanlarımızın bir kısmını kurumumuzun bahçesine, bir kısmını ise yanan ormanlık alanlara nefes olması için toprakla buluşturuyoruz. Biz bugün, 250 fidanla sadece Denizli’ye değil, ülkemize nefes oluyoruz. Her fidan bizim için bir öğrencinin umudu, bir şehrin geleceği demek. Buradan ilimizde bulunan okul Müdürlerimize ve kıymetli öğrencilerimize sesleniyorum: Gelin, toprağın bereketinde rekabet edelim. Gelin, yeşilin gücüyle güzel bir hareket başlatalım. Biz tohumu attık, yeşeren geleceğin ilk kıvılcımını yaktık. Şimdi sıra sizde"

Kampanya, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları fidan dikme etkinliklerine katılmaya davet ederek, daha yeşil bir gelecek için kolektif bir çaba çağrısı yapıyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ‘YEŞİL VATAN-BENİM OKULUM GELECEĞE ÇARE’ PROJESİNDEN İLHAMLA DENİZLİ İL...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ‘YEŞİL VATAN-BENİM OKULUM GELECEĞE ÇARE’ PROJESİNDEN İLHAMLA DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ BAŞLATILDI.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ‘YEŞİL VATAN-BENİM OKULUM GELECEĞE ÇARE’ PROJESİNDEN İLHAMLA DENİZLİ İL...

İLGİLİ HABERLER

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Koçarlı'da Gıda Denetimleri: Toplu Tüketim Yerleri Denetlendi
2
Kapıkule’de Araçta 23 Kilo 820 Gram Skunk Ele Geçirildi
3
Çayeli Bakır’a Toplumsal Fayda Ödülü: Arıcılığı Geliştirme Projesi Öne Çıktı
4
Salavatlı İlkokulu'nda Jandarma'dan Trafik Eğitimi
5
Eskil Belediyesi, 10 Günde 5 Yakınını Kaybeden Mehmet Çıracı’yı İşe Aldı
6
Edirne'de Bahis Operasyonu: 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?