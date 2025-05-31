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Denizli'deki Rus Kızıl Ordu Korosu Konseri Yağmur Sebebiyle İptal Edildi

Denizli Laodikya Antik Kenti'nde düzenlenmesi planlanan Rus Kızıl Ordu Korosu konseri şiddetli yağmur nedeniyle iptal oldu.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 22:15
Denizli'deki Rus Kızıl Ordu Korosu Konseri Yağmur Sebebiyle İptal Edildi

Denizli'deki Etkinlik Yağmur Sebebiyle İptal

Dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu, Denizli'nin Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık tiyatroda gerçekleştireceği konserini, şiddetli yağmur nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı.

Yoğun Katılım ve İptal Kararı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan bu antik alanda, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe, yaklaşık 15 bin kişi saatler öncesinden gelerek yerlerini aldı. Programın başlamasına kısa bir süre kala, bastıran sağanak yağmur etkinliği zorlaştırdı.

İlk başta yağmurun etkisinin azalması bekleniyordu. Bu esnada, davetliler ve vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiye ve yağmurluklarını kullandılar.

Başkanın Oylama Teklifi ve İptal Açıklaması

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sahneye çıkarak etkinliğin iptal edilip edilmemesi için seyirciler arasında alkışla oylama yaptı. Çoğunluğun etkinliğin devam etmesi yönündeki alkışlarına karşın, yağmurun artması sonucu etkinlik iptal edildi. Başkan Çavuşoğlu, bilet ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.

Katılımcılardan Tepkiler ve Koro Üyeleri

Bazı katılımcılar, duruma ıslık çalarak tepki gösterdi. İptal kararının ardından Kızıl Ordu Korosu Baş Şefi Kurmay Albay Gennadiy Saçenyuk ve diğer yetkililer, yaklaşık 120 kişilik koro, orkestra ve bale sanatçıları, kendilerini alana getiren otobüslerde bekledi. Grup, ardından alandan ayrıldı.

Dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu'nun, Denizli Laodikya Antik...

Dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu'nun, Denizli Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda vereceği konser şiddetli yağmur sebebiyle iptal edildi.

Dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu'nun, Denizli Laodikya Antik...

Dünyaca ünlü Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu'nun, Denizli Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2 bin 200 yıllık antik tiyatroda vereceği konser şiddetli yağmur sebebiyle iptal edildi.

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