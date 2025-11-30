Denizli Honaz Tüneli'nde Kaza: Kamyona Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Denizli Honaz Tüneli'nde kamyona çarpan araç hurdaya döndü

Denizli'de meydana gelen kazada, hakimiyetini kaybeden otomobil önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza ve müdahale

Kazada, İsmail Gemi idaresindeki henüz plakası bilinmeyen otomobil, Honaz Tüneli Ovacık Mahallesi çıkışında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önünde giden kamyona arkadan çarptı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan çifti bulunduğu yerden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Can kaybı ve yaralanma

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Gülay Gemi'nin kaza sırasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü İsmail Gemi ağır yaralı olarak ilk müdahalelerin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Gülay Gemi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Sürücü ailesi ve soruşturma

Kaza sonrası edinilen bilgilere göre çiftin Serinhisar'ın Yenice Mahallesi sakinleri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'DE HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KAMYONA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNERKEN SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI, EŞİ İSE HAYATINI KAYBETTİ.