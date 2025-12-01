Denizli Sarayköy'de Alkollü Mekanda Kavga Cinayetle Sonuçlandı

Denizli Sarayköy'de alkollü mekanda eski arkadaşlar arasında çıkan kavgada İhsan Karadeniz silahla öldü, şüpheli Serdar T. kısa sürede yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:48
Eski iki arkadaş arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Turan Mahallesinde faaliyet gösteren bir alkollü restoranda meydana gelen olayda, farklı masalarda oturan eski arkadaşlar İhsan Karadeniz ile Serdar T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, restoran çalışanlarının müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Sinirle mekandan çıkan İhsan Karadeniz, bir süre sonra evine giderek aldığı silahla restorana geri döndü ve kavga ettiği Serdar T.'yi dışarı çağırdı.

Dışarı çıkan Serdar T. ile karşılaşan Karadeniz'in elindeki silahı doğrultması üzerine, Serdar T. ani hareketle silahı elinden aldı; silahın kabzasıyla Karadeniz'in kafasına birkaç kez vurduktan sonra silahı ateşleyerek onu ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İhsan Karadeniz’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karadeniz’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli Serdar T., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden İhsan Karadeniz için Sarayköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, cenaze Sarayköy Mezarlığında toprağa verildi.

