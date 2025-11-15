DEPSAŞ Enerji, Makam Dağı'na 3 Bin Fidan Dikti

DEPSAŞ Enerji, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Diyarbakır'ın tarihi Makam Dağı'nda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlikte öğrenciler, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları doğa sevgisini ve çevre bilincini ön plana çıkardı.

Etkinlik ve Katılımcılar

Ergani'deki etkinlikte, Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın ile DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel çevre okullardan gelen öğrencilerle birlikte fidan dikti. Organizasyon, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve Koru Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi ve renkli görüntülere sahne oldu.

DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel etkinlikte şu ifadeyi kullandı: "Bugün diktiğimiz her fidan, daha yeşil bir dünyanın ve umut dolu bir geleceğin sembolüdür." Karagüzel, doğa sevgisini çocuklara küçük yaşta kazandırmanın toplumun öncelikli görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve Gelecek Vurgusu

Etkinlik sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafları çektirirken öğrencilere doğa sevgisini pekiştiren hediyeler verildi. DEPSAŞ Enerji'nin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde yürüttüğü insan ve çevre odaklı sosyal sorumluluk projelerinin; yeşil dönüşüm, geri dönüşüm ve enerji verimliliği konularında farkındalık yaratmayı sürdüreceği belirtildi.

