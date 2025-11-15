DEPSAŞ Enerji, Makam Dağı'na 3 Bin Fidan Dikti

DEPSAŞ Enerji, Milli Ağaçlandırma Günü'nde Diyarbakır Makam Dağı'na 3 bin fidan dikti; öğrenciler ve kurumlar etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:20
DEPSAŞ Enerji, Makam Dağı'na 3 Bin Fidan Dikti

DEPSAŞ Enerji, Makam Dağı'na 3 Bin Fidan Dikti

DEPSAŞ Enerji, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Diyarbakır'ın tarihi Makam Dağı'nda 3 bin fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlikte öğrenciler, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları doğa sevgisini ve çevre bilincini ön plana çıkardı.

Etkinlik ve Katılımcılar

Ergani'deki etkinlikte, Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın ile DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel çevre okullardan gelen öğrencilerle birlikte fidan dikti. Organizasyon, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve Koru Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi ve renkli görüntülere sahne oldu.

DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel etkinlikte şu ifadeyi kullandı: "Bugün diktiğimiz her fidan, daha yeşil bir dünyanın ve umut dolu bir geleceğin sembolüdür." Karagüzel, doğa sevgisini çocuklara küçük yaşta kazandırmanın toplumun öncelikli görevleri arasında olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve Gelecek Vurgusu

Etkinlik sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafları çektirirken öğrencilere doğa sevgisini pekiştiren hediyeler verildi. DEPSAŞ Enerji'nin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde yürüttüğü insan ve çevre odaklı sosyal sorumluluk projelerinin; yeşil dönüşüm, geri dönüşüm ve enerji verimliliği konularında farkındalık yaratmayı sürdüreceği belirtildi.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE BULUNAN MAKAM DAĞI’NDA 3 BİN FİDAN TOPRAKLA...

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE BULUNAN MAKAM DAĞI’NDA 3 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Yıldırım'da Hafif Ticari Araç Yanarak Kül Oldu
2
Nevşehir'de İşçi Servisi Takla Attı: 14 Yaralı, Biri Şemsiye ile Yatarak Bekledi
3
Dilovası parfüm tesisi yangını: Vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetti, ölü sayısı 7’ye çıktı
4
Kırklareli'de FETÖ Operasyonu: Yurtdışına Kaçmaya Çalışan 6 Şüpheli Yakalandı
5
Bursa Nilüfer'de Feci Kaza: Alkollü Sürücü Halil Acar Hayatını Kaybetti
6
Tahliyeden Uyanışa: Murat Köroğlu Cezaevi Deneyimleriyle Gençleri Suçtan Uzaklaştırıyor
7
Erdek'te 7 Metrede Bin Yıllık Bizans Sütunları Gün Yüzüne Çıktı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı