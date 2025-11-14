Derecik Devlet Hastanesi'nde İlk Guatr Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Operasyon ve ekip

Hakkari’nin Derecik Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan guatr (tiroid) ameliyatı, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Can Terzier ve deneyimli ameliyat ekibi tarafından başarıyla tamamlandı.

Hazırlık ve uygulama

Ameliyat öncesinde hastaya kapsamlı tetkikler yapıldı ve operasyon planı multidisipliner bir yaklaşımla hazırlandı. Cerrahi süreç planlandığı şekilde yürütüldü.

Hasta takibi ve sonuç

Ameliyat sonrası yapılan kontrollerde hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastanın tıbbi takip ve kontrolleri titizlikle sürdürülüyor.

Hastane için önemi

Bu başarılı cerrahi müdahale, Derecik Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerindeki kapasitesinin geliştiğini ve bölge halkına daha nitelikli hizmet sunma yolunda önemli bir adım olduğunu gösteriyor.

Hastane yönetimi, başta Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Can Terzier olmak üzere emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, hastaya acil şifalar diledi.

