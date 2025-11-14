Derecik Devlet Hastanesi'nde İlk Guatr Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Hakkari Derecik Devlet Hastanesi'nde Dr. Can Terzier ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ilk guatr (tiroid) ameliyatı başarıyla tamamlandı; hasta takibe alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:39
Derecik Devlet Hastanesi'nde İlk Guatr Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Derecik Devlet Hastanesi'nde İlk Guatr Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Operasyon ve ekip

Hakkari’nin Derecik Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan guatr (tiroid) ameliyatı, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Can Terzier ve deneyimli ameliyat ekibi tarafından başarıyla tamamlandı.

Hazırlık ve uygulama

Ameliyat öncesinde hastaya kapsamlı tetkikler yapıldı ve operasyon planı multidisipliner bir yaklaşımla hazırlandı. Cerrahi süreç planlandığı şekilde yürütüldü.

Hasta takibi ve sonuç

Ameliyat sonrası yapılan kontrollerde hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastanın tıbbi takip ve kontrolleri titizlikle sürdürülüyor.

Hastane için önemi

Bu başarılı cerrahi müdahale, Derecik Devlet Hastanesi'nin sağlık hizmetlerindeki kapasitesinin geliştiğini ve bölge halkına daha nitelikli hizmet sunma yolunda önemli bir adım olduğunu gösteriyor.

Hastane yönetimi, başta Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Can Terzier olmak üzere emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, hastaya acil şifalar diledi.

HAKKARİ’NİN DERECİK DEVLET HASTANESİNDE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN GUATR (TİROİD) AMELİYATI...

HAKKARİ’NİN DERECİK DEVLET HASTANESİNDE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN GUATR (TİROİD) AMELİYATI BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

HAKKARİ’NİN DERECİK DEVLET HASTANESİNDE İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN GUATR (TİROİD) AMELİYATI...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
2
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
3
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
4
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
5
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
6
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
7
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı