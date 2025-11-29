Deri Sektörü 2026'dan Umutlu: İhracatta Avrupa ve ABD Hedefi

Türkiye deri sektörü 2025'te %24 artışla 108 milyon dolara ulaştı; 2026'da Avrupa, ABD ve Rusya pazarlarının açılmasından umutlu, Aralık fuarı kilit rol oynayacak.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:53
Deri Sektörü 2026'dan Umutlu: İhracatta Avrupa ve ABD Hedefi

Türkiye Deri Konfeksiyoncular Derneği Başkanı Cengiz Sarıgül, deri sektörünün önümüzdeki yıl daha iyi geçeceği beklentisini dile getirerek, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi halinde yeni pazarlarla birlikte belirlenen hedeflere ulaşılmasını umduklarını söyledi.

2025 performansı ve 2026 beklentisi

Sarıgül, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 108 milyon dolarlık ihracata ulaştıklarını, 2026 yılının da sektör açısından önemli fırsatlar barındırdığını belirtti.

"2026’da Avrupa, Amerika ve Rusya pazarlarının aynı anda açılması durumunda, son birkaç yılda yaşadığımız sıkıntıları tamamen geride bırakacağımıza inanıyoruz. Aralık ayındaki dünya deri modasını şekillendiren fuarımızda deri ve kürk moda sektörünün önde gelen yerli üreticilerini dünyanın dört bir yanından gelen satın almacılarla buluşturacağız. 18 farklı ülkeden bini aşkın satın almacılar gelecek. Toplam sektör ihracatının yaklaşık yüzde 50’si bu fuardan çıkıyor. Türkiye’nin küresel belirsizliklerden çıkış yolu bu tür organizasyonlar. Yapılan ön görüşmeler, devam eden koleksiyon değerlendirmeleri ve sonraki siparişlerle tüm yıla yayılan büyük bir ticari hacim oluşturuyor. Hiçbir tasarım kopyala-yapıştır tasarım değil. Burası modanın şekillendiği, renk, form ve materyal trendlerinin belirlendiği bir merkez niteliği taşıyor. Türk deri sektörünün küresel moda sahnesindeki gücünü pekiştirirken, yeni fırsatların kapısını da aralayacağız. Artık tüm firmalar Avrupa ve Amerika için ciddi altyapılar hazırlıyor, yeni koleksiyonlarını bu pazarlara göre tasarlıyor"

Pazar değişimi ve iç talep

Sarıgül, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın deri sektörünün geleneksel pazarlarını daralttığını, bu nedenle Türk deri konfeksiyon sektörünün son iki yıldır ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine güçlü bir yönelim gösterdiğini belirtti.

"Türk deri firmaları artık yüksek kaliteli, moda belirleyen, katma değerli koleksiyonlara odaklandı. Biz gücümüzü modayı belirleyen tasarımlardan, üstün üretim kalitesinden ve hızımızdan alıyoruz. Dünyada bizim kalitemizde deri giyim üretebilen başka bir ülke yok. Biz bütün modelleri üretiyor ve bütün modayı belirliyoruz. Renk olarak, model olarak, materyal olarak farklı farklı deriler üretebiliyoruz. Deriden öyle ürünler yapıyoruz ki, tekstille yarışacak duruma geldik. Dünyanın en iyi derisini üreten bir ülkeyiz. Türk tüketicisinin bunu daha fazla talep etmeye başlaması bizi sevindiriyor. İç pazar artık sektör için ciddi bir büyüme alanı haline geldi ve kendi pazarımızda da bunu değerlendirmeliyiz"

