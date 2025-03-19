Dervişoğlu: İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Hukukun Yok Sayılmasıdır

Dervişoğlu, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun gözaltına alınmasının hukuki ve vicdani sınırları aştığını ifade etti. Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İmamoğlu ve 6 şüpheli hakkında yürütülen terör soruşturması sebebiyle verilen gözaltı kararını sert bir dille eleştirdi.

Demokrasinin Kara Günü

Dervişoğlu, Türkiye'nin 150 yılı aşkın demokrasi tarihinin bir kara güne dönüştüğünü savunarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması akılla, hukukla, vicdanla açıklanabilecek bir iş değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Hukukun Ve Seçme Hakkının Askıya Alınması

Dervişoğlu, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin elinde olduğunu vurgulayarak, "102 yıllık Cumhuriyet tarihimizde benzeri ancak darbe günlerinde yaşanmış gelişmelere tanıklık ediyoruz." dedi.

Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının askıya alındığını, demokrasinin yok sayıldığını iddia eden Dervişoğlu, yasaların artık işlevselliğini kaybettiğini belirtti ve Türkiye'nin yasadışılıkla yönetildiğini ifade etti.

Siyasi Rakiplerin Tasfiyesi

Dervişoğlu, "Bu ülkede yasadan bahsetmek mümkün olmadığından, yasadışılık bile manasını kaybetmiştir. Herkesin kaderi, Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına bağlıdır." diyerek mevcut siyasi iktidarı eleştirdi. Ayrıca muhalefetin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizerken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesi gerektiğini öne sürdü.

Gelecek Planları

Toplantının ardından, Dervişoğlu'nun divan üyeleri ve 81 il başkanı ile bir araya geleceği duyuruldu. Bu buluşmanın, muhalefetin karşılaştığı zorluklar ve gelecekteki stratejilere yönelik bir değerlendirme fırsatı sunması bekleniyor.