Destici: PKK, Hepimizin Ortak Düşmanıdır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Destici, "PKK terör örgütü hepimizin ortak düşmanıdır. Hepimizin önceliği, bu düşmanla mücadele etmek ve bunu yok etmek olmalıdır." dedi.

2025 yılının dünyaya barış, adalet ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Destici, yeni yıl ile birlikte İslam âlemi için başlayacak üç aylar ve yaklaşan Regaip Kandili'ni de kutladı. Üç ayların insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

PKK'nın 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin gündemini işgal ettiğine dikkat çeken Destici, "Kürt sorunu olarak adlandırılan şey, oluşturulmuş bir problemdir ve asla böyle bir problem yoktur. Var olan terör sorunudur. Kürtler bizim can, kan ve din kardeşimizdir. Bizim için sorun değil güç kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Destici ayrıca, "PKK terör örgütü de hepimizin ortak düşmanıdır. Hepimizin önceliği, bu düşmanla mücadele etmek ve bunu yok etmek olmalıdır. PKK, istihbarat örgütlerinin kullandığı bir araç ve Türkiye'ye doğrudan namlu doğrultmaya cesareti olmayan hainler topluluğudur," diyerek PKK'ya karşı sert bir duruş sergiledi.

Toplantıda, kadınlara ve çocuklara yönelik suçların 2024'te de üzüntü ve utanç kaynağı olduğunu kaydeden Destici, "Kadınlara ve çocuklara yönelik suçlar ile terör suçları için, muhakkak idam ve tahliyesiz müebbet hapis cezaları hukuk sistemimize girmelidir. Bu konudaki mücadelemize devam edeceğiz." diyerek adalet çağrısında bulundu.