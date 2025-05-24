Destici, Sivas'ta Aytekin Kulmaç İçin Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Sivas'ta Taziye Ziyaretinde Bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden partisinin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aytekin Kulmaç'ın ailesini ziyaret etti.

Destici, dün vefat eden Kulmaç'ın ailesine taziye ziyareti için Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren ile Sivas'a gitti. Tren garında Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, BBP İl Başkanı Ahmet Polat ve partililer tarafından karşılandı.

İlk olarak Yukarı Tekke Mezarlığı'nda Kulmaç'ın mezarını ziyaret eden Destici, burada karanfil bırakıp dua etti. Ardından Kulmaç'ın Kardeşler Mahallesi'ndeki taziye evine geçti.

Destici, burada Kulmaç'ın eşi Mukadder Kulmaç ve ailesine başsağlığı diledi. Taziye ziyaretinin ardından Destici, Ankara'ya hareket etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağ 4), mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden partisinin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aytekin Kulmaç'ın Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (sağ 4), mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden partisinin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Aytekin Kulmaç'ın Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret etti.