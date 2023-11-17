Dev bankadan altın tahmini: Dolar 39 TL'ye ulaşacak

Avrupa'nın önde gelen bankalarından biri olan İsviçreli UBS, Türk lirasının değer kaybının devam edeceğini ve dolar/TL kurunun 2024 yılının ikinci yarısında 39 liraya, daha sonrasında ise 48 liraya yükseleceğini öngördü. 2021 Ekim ayında başlayan düşük faiz politikasıyla Türk lirasındaki değer kaybının devam edeceğini belirten banka, bu durumun 2024 ve 2025 yıllarında da süreceğini ifade etti. İşte detaylar...





TÜRK LİRASININ DEĞER KAYBI DEVAM EDECEK

UBS'nin 8 Kasım 2023 tarihli raporunda, Türkiye'nin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranının 2022-23 dönemindeki ortalama yüzde 5'ten, 2024 yılında yüzde 2,4'e, ve 2025 yılında yüzde 3,2'ye gerileyeceği öngörüldü. Bu gerilemenin, makro dengesizliklerde düzeltme sağlayacağı ve daha düşük enflasyon, dış açık getireceği değerlendirildi. İşte diğer ayrıntılar...





UBS, Türkiye'nin para politikasında 2024'ün ikinci yarısında bir miktar gevşeme beklediğini ve Merkez Bankası'nın aynı dönemde para politikasında gevşeme sürecine başlamasını öngördü. Bu durumun, ekonomik dengelerde düzeltme sağlayarak daha sürdürülebilir bir büyümeyi destekleyeceği belirtildi.

Bankanın raporuna göre, Türkiye'nin ekonomik göstergelerindeki bu düzelme, daha düşük enflasyon oranları ve dış açıktaki azalma ile birlikte gelecek. Ancak, UBS'nin öngörülerine göre, Türk lirasındaki değer kaybı devam edecek ve dolar/TL kurundaki artışlar yaşanacak. Bu durum, ekonomik istikrar açısından bazı zorlukları beraberinde getirecek olsa da, makroekonomik dengelerin iyileşmesi bekleniyor.

İsviçreli banka UBS, yayımladığı raporda Türk lirasının değer kaybının devam edeceğini öngörerek, dolar/TL kurunun 2024 sonunda 39'a ve 2025 sonunda 48'e gerileyeceğini tahmin etti. Raporda, enflasyonun 2024'ün ikinci yarısında düşmeye başlayacağı, ancak 2024 sonunda yüzde 41,4 seviyesinde gerçekleşeceği belirtildi. UBS, Merkez Bankası'nın 2024'ün ilk yarısında faizi yüzde 40 seviyesinde tutmasını beklediklerini, ancak faiz artırımı olasılığını dışlamadıklarını vurguladı.

Bankanın öngörülerine göre, enflasyondaki keskin düşüşle birlikte 2024'ün üçüncü çeyreğinden itibaren Merkez Bankası para politikasını gevşetmeye başlayacak. Politika faizinin 2024 sonunda yüzde 25'e gerileyeceği tahmin edildi.

UBS'nin raporu, Türkiye'de ekonomik göstergelerin düzelme sürecine gireceğini ancak bu iyileşmenin enflasyon hedeflerinin üzerinde gerçekleşebileceğini gösteriyor. Merkez Bankası'nın faiz politikasında gevşeme sürecine girmesi beklenirken, banka bir yandan da faiz artırımı olasılığını göz önünde bulunduruyor. Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının devam edeceği ve ekonomik istikrarın sağlanması için zorluklarla karşılaşılacağı öngörülüyor.

UBS'nin analizine göre, Türkiye'de enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesi, ekonomik büyümenin desteklenmesine ve dengelenmesine katkı sağlayacak. Ancak, bu süreçte enflasyonun tahminlerin üzerinde seyretmesi, faiz politikasının belirlenmesinde belirsizlik yaratabilir. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda nasıl bir seyir izleyeceği, döviz kurlarının ve enflasyonun ne yönde ilerleyeceği, bu öngörülere bağlı olarak belirsizlik taşıyor.