DEVA Partisi'nde Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma Etkinliği

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı'nda 16 Partiyi Ağırladı

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği geleneksel bayramlaşma programında 16 siyasi partinin heyetini misafir etti. Etkinlik, partinin Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi ve katılımcılara sıcak bir karşılama sunuldu.

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, konukları Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Erdoğan, Yakup Engin ve Zeynep Sudan karşıladı. Bu anlamlı etkinlik, partiler arası dayanışmayı pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programına katılan partiler arasında Gelecek Partisi, Milli Yol Partisi, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, MHP, Anavatan Partisi, BBP, Saadet Partisi, İYİ Parti, DSP, DEM Parti, Anahtar Parti, Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi yer aldı.

Bu tür etkinliklerin, siyasi uzlaşı ve hoşgörü atmosferinin oluşturulması açısından önemi büyük. DEVA Partisi, bayramlaşma programı ile bu geleneği sürdürmeyi hedefliyor.

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında 16 partinin heyetini ağırladı. Partiden yapılan açıklamaya göre, konukları, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Erdoğan (sağ 3), Yakup Engin (sağda) ve Zeynep Sudan (sağ 2) karşıladı.

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında 16 partinin heyetini ağırladı. Partiden yapılan açıklamaya göre, konukları, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Erdoğan (sağ 3), Yakup Engin (sağda) ve Zeynep Sudan (sağ 2) karşıladı.