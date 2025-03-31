DOLAR
37,94 -0,01%
EURO
40,99 -0,31%
ALTIN
3.810,23 -0,01%
BITCOIN
3.133.167,83 -0,1%

DEVA Partisi'nde Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma Etkinliği

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı'nda 16 siyasi partiyi ağırlayarak bayramlaşma programı düzenledi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 19:47
DEVA Partisi'nde Siyasi Partiler Arası Bayramlaşma Etkinliği

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı'nda 16 Partiyi Ağırladı

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği geleneksel bayramlaşma programında 16 siyasi partinin heyetini misafir etti. Etkinlik, partinin Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi ve katılımcılara sıcak bir karşılama sunuldu.

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, konukları Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Erdoğan, Yakup Engin ve Zeynep Sudan karşıladı. Bu anlamlı etkinlik, partiler arası dayanışmayı pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programına katılan partiler arasında Gelecek Partisi, Milli Yol Partisi, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, MHP, Anavatan Partisi, BBP, Saadet Partisi, İYİ Parti, DSP, DEM Parti, Anahtar Parti, Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi yer aldı.

Bu tür etkinliklerin, siyasi uzlaşı ve hoşgörü atmosferinin oluşturulması açısından önemi büyük. DEVA Partisi, bayramlaşma programı ile bu geleneği sürdürmeyi hedefliyor.

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı...

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında 16 partinin heyetini ağırladı. Partiden yapılan açıklamaya göre, konukları, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Erdoğan (sağ 3), Yakup Engin (sağda) ve Zeynep Sudan (sağ 2) karşıladı.

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı...

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında 16 partinin heyetini ağırladı. Partiden yapılan açıklamaya göre, konukları, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Erdoğan (sağ 3), Yakup Engin (sağda) ve Zeynep Sudan (sağ 2) karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor
3
İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı
5
İsrail Saldırısı: Gazze'de 38 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Hükümetinden Gazze İçin 40 Günlük Ateşkes Teklifi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!