Develi 2. Merhale Projesi'ne Ödenek Onayı — MHP'li Baki Ersoy: "Hayırlı olsun Develim"

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi 2. Merhale Projesi için ödeneklerin onaylandığını açıkladı; proje 60 bin 430 dekar alanda 1 milyar 800 milyon TL bütçeyle modern sulama sağlayacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 20:02
Develi 2. Merhale Projesi'ne Ödenek Onayı — MHP'li Baki Ersoy: "Hayırlı olsun Develim"

Develi 2. Merhale Projesi'ne Ödenek Onayı — MHP'li Baki Ersoy: "Hayırlı olsun Develim"

Ersoy: Proje üretimi artıracak, çiftçinin emeğine değer katacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi 2. Merhale Projesi için gerekli ödeneklerin onaylandığını duyurdu. Ersoy, projenin tarımsal üretime ve su verimliliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Ersoy sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

"Hayırlı Olsun Develim. Daha önce defalarca ve ısrarla 2019, 2020, 2021 ve 2025 tarihlerinde TBMM Genel Kurulu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda dile getirmiş olduğum Develi 2. Merhale Projesi için gerekli ödenekler onaylanmıştır. 60 bin 430 dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle buluşturacak bu dev yatırım, 1 milyar 800 milyon TL bütçesiyle suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacak, üretimi artıracak ve çiftçimizin emeğine değer katacaktır. Başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Metinde yer alan 60 bin 430 dekar ve 1 milyar 800 milyon TL rakamları korunmuştur. Onaylanan ödenekle, modern sulama sistemleri sayesinde suyun daha verimli kullanılacağı ve üretimin artırılacağı belirtiliyor.

Ersoy, sürecin takipçisi olduklarını ifade ederek, başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, ÖDENEĞİ ONAYLANAN DEVELİ 2....

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, ÖDENEĞİ ONAYLANAN DEVELİ 2. MERHALE PROJESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "HAYIRLI OLSUN DEVELİM" DEDİ.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, ÖDENEĞİ ONAYLANAN DEVELİ 2....

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Pikap ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 2 Yaralı
2
Köyceğiz'de İki Tofaş Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı
3
Kozan'da Seyir Halindeki Kamyonun Kasası Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti
4
Siirt’te Gazze İçin İki Günde 2 Milyon 758 Bin TL Yardım Toplandı
5
Kargı'da Kızılırmak Nehri'nde Elektrikle Avlanan Şahıslar Yakalandı
6
Develi 2. Merhale Projesi'ne Ödenek Onayı — MHP'li Baki Ersoy: "Hayırlı olsun Develim"
7
Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama