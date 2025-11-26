Develi 2. Merhale Projesi'ne Ödenek Onayı — MHP'li Baki Ersoy: "Hayırlı olsun Develim"

Ersoy: Proje üretimi artıracak, çiftçinin emeğine değer katacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi 2. Merhale Projesi için gerekli ödeneklerin onaylandığını duyurdu. Ersoy, projenin tarımsal üretime ve su verimliliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Ersoy sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

"Hayırlı Olsun Develim. Daha önce defalarca ve ısrarla 2019, 2020, 2021 ve 2025 tarihlerinde TBMM Genel Kurulu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda dile getirmiş olduğum Develi 2. Merhale Projesi için gerekli ödenekler onaylanmıştır. 60 bin 430 dekar tarım arazisini modern sulama sistemiyle buluşturacak bu dev yatırım, 1 milyar 800 milyon TL bütçesiyle suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacak, üretimi artıracak ve çiftçimizin emeğine değer katacaktır. Başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Metinde yer alan 60 bin 430 dekar ve 1 milyar 800 milyon TL rakamları korunmuştur. Onaylanan ödenekle, modern sulama sistemleri sayesinde suyun daha verimli kullanılacağı ve üretimin artırılacağı belirtiliyor.

Ersoy, sürecin takipçisi olduklarını ifade ederek, başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, ÖDENEĞİ ONAYLANAN DEVELİ 2. MERHALE PROJESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "HAYIRLI OLSUN DEVELİM" DEDİ.