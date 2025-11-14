Devlet Bahçeli, Tekirdağlı şehit İlker Aykut’un babasını telefonla aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, taziyede kendisiyle görüşmek isteyen Tekirdağlı şehit İlker Aykut’un babası Ünal Aykut’u arayarak başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 23:37
Taziye sırasında dile getirilen görüşme talebi üzerine arama gerçekleşti

Tekirdağlı Şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut, Muratlı ilçesindeki taziye ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme isteğini dile getirdi.

Taziye sırasında MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarılırken gözyaşlarına hakim olamayan Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek duygularını aktardı.

Bu talebin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit babasını telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Bahçeli'nin görüşmede şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Efendim hürmetler sunuyorum. Başımız sağ olsun. Gani gani rahmet dilerim. Bütün milletimize başsağlığı dilerim. Hürmetler sunarım. Bir isteğiniz olursa her zaman aramanızı beklerim. Şehidimizin ailesisiniz, size hürmetlerimiz sonsuz. Allah’a emanet olun".

Şehit babası Ünal Aykut ise görüşmede, "Vatan sağ olsun. Değil 1 tane 5 tane evladım olsa vatan için feda ederim" ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesine MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de eşlik etti.

