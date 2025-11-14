Devlet Bahçeli, Tekirdağlı şehit İlker Aykut’un babasını telefonla aradı

Taziye sırasında dile getirilen görüşme talebi üzerine arama gerçekleşti

Tekirdağlı Şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut, Muratlı ilçesindeki taziye ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme isteğini dile getirdi.

Taziye sırasında MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarılırken gözyaşlarına hakim olamayan Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek duygularını aktardı.

Bu talebin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit babasını telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. Bahçeli'nin görüşmede şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Efendim hürmetler sunuyorum. Başımız sağ olsun. Gani gani rahmet dilerim. Bütün milletimize başsağlığı dilerim. Hürmetler sunarım. Bir isteğiniz olursa her zaman aramanızı beklerim. Şehidimizin ailesisiniz, size hürmetlerimiz sonsuz. Allah’a emanet olun".

Şehit babası Ünal Aykut ise görüşmede, "Vatan sağ olsun. Değil 1 tane 5 tane evladım olsa vatan için feda ederim" ifadelerini kullandı.

Telefon görüşmesine MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de eşlik etti.

TEKİRDAĞLI ŞEHİT HAVA ASTSUBAY İLKER AYKUT’UN BABASI ÜNAL AYKUT’UN, TAZİYE ZİYARETİNDE MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME İSTEĞİNİ DİLE GETİRMESİNİN ARDINDAN BAHÇELİ, ŞEHİT BABASINI TELEFONLA ARAYARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.